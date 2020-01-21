В Таиланде один человек погиб в катастрофе пассажирского судна

БАНГКОК, 21 янв – РИА Новости. Один человек погиб, еще четверо пропали без вести в катастрофе пассажирского судна на водохранилище в северном Один человек погиб, еще четверо пропали без вести в катастрофе пассажирского судна на водохранилище в северном Таиланде , сообщает во вторник таиландский новостной интернет-портал Thaiger

Катастрофа произошла в понедельник на водохранилище имени королевы Сирикит в провинции Уттарадит вблизи границы Таиланда с Лаосом, говорится в сообщении.

Лодка с десятью пассажирами и одним автомобилем на борту, пересекавшая водохранилище, неожиданно натолкнулась на подводное препятствие, предположительно обрубок дерева, спиленного во время строительства дамбы, и перевернулась, сообщает портал. Спасателям удалось найти и доставить на берег пятерых пассажиров и капитана судна, однако еще пять человек пропали без вести. Затем спасателями в воде было найдено тело одного из пятерых пропавших, говорится в сообщении.

Поисковая операция на водохранилище продолжается, спасатели разыскивают еще четырех человек, которые пока считаются пропавшими без вести, сообщает издание.

В последние недели уровень воды в водохранилище заметно снизился, изменив береговой ландшафт, в результате чего капитан судна мог потерять привычные ориентиры и отойти от обычного курса, которым он пересекает резервуар несколько раз в месяц, сообщает портал со ссылкой на местные власти.