Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-01-21T11:51+0300
https://ria.ru/20200121/1563655350.html
В Таиланде один человек погиб в катастрофе пассажирского судна
https://cdn21.img.ria.ru/images/149826/55/1498265534_0:37:1981:1151_1036x0_80_0_0_95ffe6dc04413df7ff1ab7f5a4211e0d.jpg
РИА Новости

В Таиланде один человек погиб в катастрофе пассажирского судна

07:07 21.01.2020 (обновлено: 11:51 21.01.2020)
3742
CC BY 2.0 / Jeffrey Beall / Thai AmbulanceСкорая помощь в Таиланде
Скорая помощь в Таиланде
CC BY 2.0 / Jeffrey Beall / Thai Ambulance
Скорая помощь в Таиланде. Архивное фото
БАНГКОК, 21 янв – РИА Новости. Один человек погиб, еще четверо пропали без вести в катастрофе пассажирского судна на водохранилище в северном Таиланде, сообщает во вторник таиландский новостной интернет-портал Thaiger.
Катастрофа произошла в понедельник на водохранилище имени королевы Сирикит в провинции Уттарадит вблизи границы Таиланда с Лаосом, говорится в сообщении.
Лодка с десятью пассажирами и одним автомобилем на борту, пересекавшая водохранилище, неожиданно натолкнулась на подводное препятствие, предположительно обрубок дерева, спиленного во время строительства дамбы, и перевернулась, сообщает портал. Спасателям удалось найти и доставить на берег пятерых пассажиров и капитана судна, однако еще пять человек пропали без вести. Затем спасателями в воде было найдено тело одного из пятерых пропавших, говорится в сообщении.
Поисковая операция на водохранилище продолжается, спасатели разыскивают еще четырех человек, которые пока считаются пропавшими без вести, сообщает издание.
В последние недели уровень воды в водохранилище заметно снизился, изменив береговой ландшафт, в результате чего капитан судна мог потерять привычные ориентиры и отойти от обычного курса, которым он пересекает резервуар несколько раз в месяц, сообщает портал со ссылкой на местные власти.
По информации портала, пассажирами лодки были жители одной из деревень, находящихся на берегу водохранилища.
Сотрудники МЧС РФ
20 января, 11:11
В Архангельске произошел пожар на судне "Выборг"
010520
Обсудить 0
ТуризмТаиландВ мире
Рекомендуем
Медик около автомобиля скорой медицинской помощи
Умер пассажир вынужденно севшего в Казани рейса из Москвы
Пожар на траулере Энигма Астралис. Стоп-кадр видео
В Охотском море загорелся траулер с десятками моряков на борту
Сотрудник пожарно-спасательного подразделения МЧС России
Соседи пытались спасти людей при пожаре в Киселевске
Зал судебных заседаний
СМИ: пьяных правонарушителей хотят посылать на принудительное лечение
Пожар в жилом доме в Томской области
Число жертв пожара в Томской области выросло до 11 человек
Прорыв трубы в отеле в Перми: кадры МЧС России
"Сварились заживо". Что привело к трагедии в пермском хостеле
Актриса театра эстрады Провинция Марина Рузавина
Актриса Марина Рузавина умерла в 26 лет
Т-72
Россия передала Лаосу партию танков и бронеавтомобилей
Женщина держит пенсионное удостоверение
Глава ПФР рассказал о сокращении числа пенсионеров в 2019 году
На месте крушения пассажирского лайнера Украины Boeing 737-800 неподалеку от тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни
Иран признал, что попал двумя ракетами в украинский Boeing
Молоток судьи
В Хабаровске полковника Минобороны осудили на три года за растрату
Сотрудник полиции
В Пскове женщина напала на школьников в раздевалке
Алексей Кривуля
В Донецке убили замкомандира полка МВД ДНР Алексея Кривулю
Генеральный прокурор РФ Юрий Чайка во время торжественного мероприятия, посвященного 298-й годовщине образования российской прокуратуры
В Кремле назвали причину освобождения Чайки от должности
ООО «Нафтан» - один из двух белорусских нефтеперерабатывающих заводов
Белоруссия закупила в Норвегии партию нефти
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:25На Украине представили первый разведывательный беспилотник
02:19Крымчане смогут баллотироваться на пост президента, сообщил Клишас
02:15СМИ: США хотят ограничить въезд для граждан Белоруссии и Киргизии
02:07В Ливане начались массовые демонстрации против нового правительства
02:05Историк обвинил Польшу в позорной фальсификации итогов Второй мировой
01:59В Минобороны раскрыли время на защиту Москвы от ракетного удара
01:48Совфед откроет сессию рассмотрением поправок в кодексы
01:42Русские священники выбыли из французского шоу "Голос", покорив судей
01:40В сенате США отклонили запрос демократов о документах по Украине
01:39Во французском колледже нашли рукопись стихотворения Виктора Гюго
01:30Адвокаты Трампа раскритиковали демократов на слушаниях по импичменту
01:22Генсек ООН надеется, что военная комиссия по Ливии соберется 28 января
01:18Пушков высмеял делегацию Украины в ПАСЕ после слов о России
01:09Демократы в сенате США требуют у Белого дома документы по Украине
01:02Перевозчик сообщил о состоянии ограбленных в Мексике польских туристов
00:54Совфед рассмотрит вопрос об утверждении Краснова генпрокурором
00:51Соловьев назвал состав нового правительства удивительным
00:50В Мексике ограбили автобус с польскими туристами, сообщает СМИ
00:42Политологи рассказали, чем в первую очередь займется новый кабмин
00:31В ВОЗ рассказали о количестве заболевших новым коронавирусом из Китая
Лента новостейМолния