Глава Томской области поручил выяснить причины пожара в жилом доме

МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Губернатор Томской области Сергей Жвачкин поручил установить все обстоятельства пожара в Асиновском районе, при котором погибли десять человек, сообщается на сайте администрации области.
Ранее стало известно, что десять человек погибли в результате пожара, который произошел в деревянном здании на площади 208 "квадратов" в Асиновском районе.
"Губернатор Томской области Сергей Жвачкин поручил правоохранительным органам в кратчайшие сроки установить все обстоятельства пожара с гибелью людей в Асиновском районе и сам возглавил оперативный штаб, созданный в связи с чрезвычайным происшествием", - говорится в сообщении.