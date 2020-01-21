Глава Томской области поручил выяснить причины пожара в жилом доме

"Губернатор Томской области Сергей Жвачкин поручил правоохранительным органам в кратчайшие сроки установить все обстоятельства пожара с гибелью людей в Асиновском районе и сам возглавил оперативный штаб, созданный в связи с чрезвычайным происшествием", - говорится в сообщении.