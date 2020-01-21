В Индонезии в заброшенном доме нашли сидящий на диване скелет в плаще

МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. В заброшенном доме в индонезийской деревне обнаружили сидящий на диване человеческий скелет, пишет портал Asia One.
Здание пустовало с 2014 года, в мае прошлого года представитель владельца убрал лужайку перед домом, но внутрь не зашел. Неделю назад, 14 января, мужчина пришел проверить дом. Он обнаружил, что окна выбиты, а входная дверь была открыта. Внутри дома на диване располагался человеческий скелет, облаченный в синий плащ.
Пол и причина смерти покойного неизвестны. Сотрудники полиции работают над установлением обстоятельств случившегося.
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Ранее стало известно, что в Московской области обнаружили скелет человека, скончавшегося около года назад. Останки находились в спортивной сумке.