В Индонезии в заброшенном доме нашли сидящий на диване скелет в плаще

Здание пустовало с 2014 года, в мае прошлого года представитель владельца убрал лужайку перед домом, но внутрь не зашел. Неделю назад, 14 января, мужчина пришел проверить дом. Он обнаружил, что окна выбиты, а входная дверь была открыта. Внутри дома на диване располагался человеческий скелет, облаченный в синий плащ.