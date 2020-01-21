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В Индонезии в заброшенном доме нашли сидящий на диване скелет в плаще
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РИА Новости

В Индонезии в заброшенном доме нашли сидящий на диване скелет в плаще

07:02 21.01.2020 (обновлено: 09:21 21.01.2020)
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© Фото : Bandung PoliceЧеловеческий скелет, обнаруженный в заброшенном доме в индонезийской деревне
Человеческий скелет, обнаруженный в заброшенном доме в индонезийской деревне
© Фото : Bandung Police
МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. В заброшенном доме в индонезийской деревне обнаружили сидящий на диване человеческий скелет, пишет портал Asia One.
Здание пустовало с 2014 года, в мае прошлого года представитель владельца убрал лужайку перед домом, но внутрь не зашел. Неделю назад, 14 января, мужчина пришел проверить дом. Он обнаружил, что окна выбиты, а входная дверь была открыта. Внутри дома на диване располагался человеческий скелет, облаченный в синий плащ.
Пол и причина смерти покойного неизвестны. Сотрудники полиции работают над установлением обстоятельств случившегося.
Полицейский
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