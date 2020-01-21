Жертвы пожара в Томской области могли быть гражданами Узбекистана

МОСКВА, 21 янв – РИА Новости. Граждане Узбекистана, по предварительным данным, погибли при пожаре в частном жилом доме в Асиновском районе Томской области, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
"Предварительно, в одноэтажном деревянном частном жилом доме проживали 12 работников лесозаготовительной компании ООО "Гринвуд" - предварительно, граждане Республики Узбекистан", - сказал собеседник агентства.
По его словам, погибли 10 человек, еще двое пострадали. Общая площадь пожара с обрушением кровли здания составила 208 квадратных метров. К ликвидации последствий возгорания привлекались 39 человек и 14 единиц техники.