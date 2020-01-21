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Соседи пытались спасти людей при пожаре в Киселевске
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РИА Новости

Соседи пытались спасти людей при пожаре в Киселевске

06:53 21.01.2020
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкСотрудник пожарно-спасательного подразделения МЧС России
Сотрудник пожарно-спасательного подразделения МЧС России
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
Сотрудник пожарно-спасательного подразделения МЧС России. Архивное фото
МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Соседи пытались спасти людей при пожаре в частном доме в городе Киселевск Кемеровской области, сообщается на сайте регионального управления СК.
Ранее пресс-секретарь областного Центра медицины катастроф сообщил РИА Новости, что двое взрослых и ребенок 2010 года рождения погибли при пожаре в частном доме в Киселевске. По его словам, ребенку 2005 года рождения удалось спастись.
"Соседи, заметив возгорание дома, выбили стекла, вытащили на улицу тело 57-летнего мужчины, 61-летней женщины, которая скончалась до приезда "Скорой помощи", а также 9-летней девочки. Ребенка врачи пытались реанимировать, однако девочку спасти не удалось", - говорится в сообщении.
Отмечается, что возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.
"Предварительная причина возгорания – оставление остатков угля в непосредственной близости от легковоспламеняющихся предметов. Семья соседями и участковым характеризуется положительно. Мужчина и женщина друг другу приходились родными братом и сестрой, а ребенок - внучкой женщины", - добавляет ведомство.
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