В ЛНР заявили об обстреле со стороны ВСУ после пяти дней тишины

ЛУГАНСК, 21 янв - РИА Новости. Украинские силовики один раз за сутки нарушили перемирие, обстреляв территорию самопровозглашенной Украинские силовики один раз за сутки нарушили перемирие, обстреляв территорию самопровозглашенной Луганской народной республики , после пяти дней тишины, заявили РИА Новости в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

По данным представительства ЛНР в СЦКК, с 15 января украинские силовики не нарушали режим тишины.

"За 20 января со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован один обстрел", - заявил представитель ЛНР.