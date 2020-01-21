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2020-01-21T06:43+0300
https://ria.ru/20200121/1563655133.html
В ЛНР заявили об обстреле со стороны ВСУ после пяти дней тишины
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РИА Новости

В ЛНР заявили об обстреле со стороны ВСУ после пяти дней тишины

06:43 21.01.2020
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CC BY 2.0 / Міністерство оборони України / Десантно-штурмові військаВоеннослужащие армии Украины
Военнослужащие армии Украины
CC BY 2.0 / Міністерство оборони України / Десантно-штурмові війська
Военнослужащие армии Украины. Архивное фото
ЛУГАНСК, 21 янв - РИА Новости. Украинские силовики один раз за сутки нарушили перемирие, обстреляв территорию самопровозглашенной Луганской народной республики, после пяти дней тишины, заявили РИА Новости в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
По данным представительства ЛНР в СЦКК, с 15 января украинские силовики не нарушали режим тишины.
"За 20 января со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован один обстрел", - заявил представитель ЛНР.
Он уточнил, что украинские силовики вели огонь из минометов калибром 82 миллиметра по подконтрольному республике населенному пункту Березовское.
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