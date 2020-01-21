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В Охотском море потушили пожар на траулере
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РИА Новости

В Охотском море потушили пожар на траулере

06:35 21.01.2020
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© Фото : предоставлено пресс-службой ГУ МЧС России по Хабаровскому краюПожар на траулере
Пожар на траулере
© Фото : предоставлено пресс-службой ГУ МЧС России по Хабаровскому краю
Пожар на траулере. Архивное фото
МАГАДАН, 21 янв - РИА Новости, Людмила Щербакова. Пожар на траулере "Энигма Астралис", загоревшемся в Охотском море в 130 километрах от Магадана, потушен, осталось только задымление, сообщил РИА Новости дежурный Камчатского морского спасательного центра Валерий Ивченко.
Рыболовецкий траулер загорелся в Охотском море недалеко от Магадана, общий экипаж - 47 человек, для эвакуации к траулеру подошло рыболовное судно. Сообщалось, что часть моряков остаются на борту для борьбы с пожаром. Позже эвакуировали всех членов экипажа.
"Было задымление, пожара не было обнаружено ... Подойдет буксир "Сибирский" и будет заниматься разведкой, что там тушили, как тушили. Соответственно, решение по буксировке и так далее будет принимать судовладелец", - рассказал собеседник агентства.
Он добавил, что сейчас всех спасенных с траулера рыбаков доставляют на плавбазу "Всеволод Сибирцев".
"Сняли весь экипаж, 47 человек ... Людей взял СТР "Юнир", везет сейчас на плавбазу "Всеволод Сибирцев". Плавбаза находится в десяти милях от него, где-то через полчаса он подойдет и людей пересадит туда", - уточнил собеседник агентства.
Пожар на траулере
Вчера, 05:14
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