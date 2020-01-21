В Охотском море потушили пожар на траулере

МАГАДАН, 21 янв - РИА Новости, Людмила Щербакова. Пожар на траулере "Энигма Астралис", загоревшемся в Пожар на траулере "Энигма Астралис", загоревшемся в Охотском море в 130 километрах от Магадана, потушен, осталось только задымление, сообщил РИА Новости дежурный Камчатского морского спасательного центра Валерий Ивченко.

Рыболовецкий траулер загорелся в Охотском море недалеко от Магадана, общий экипаж - 47 человек, для эвакуации к траулеру подошло рыболовное судно. Сообщалось, что часть моряков остаются на борту для борьбы с пожаром. Позже эвакуировали всех членов экипажа.

"Было задымление, пожара не было обнаружено ... Подойдет буксир "Сибирский" и будет заниматься разведкой, что там тушили, как тушили. Соответственно, решение по буксировке и так далее будет принимать судовладелец", - рассказал собеседник агентства.

Он добавил, что сейчас всех спасенных с траулера рыбаков доставляют на плавбазу "Всеволод Сибирцев".