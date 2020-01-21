Загоревшийся в Охотском море траулер находится на плаву

"Сегодня около 9.20 хабаровского времени (02.20 мск) произошло возгорание надстройки рыболовного траулера "Энигма Астралис", находящегося на промысле в акватории Охотского моря примерно в 80 милях от морского порта Магадан ... В настоящее время произведена эвакуация экипажа на судно "Юмир". Пострадавших нет, судно находится на плаву, загрязнение окружающей среды отсутствует", - говорится в сообщении.