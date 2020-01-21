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Загоревшийся в Охотском море траулер находится на плаву
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РИА Новости

Загоревшийся в Охотском море траулер находится на плаву

06:27 21.01.2020
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© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкСотрудник пожарной службы
Сотрудник пожарной службы
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
Сотрудник пожарной службы . Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 21 янв - РИА Новости. Возгорание произошло в настройке траулера "Энигма Астралис" в Охотском море, судно на плаву, акватория не загрязнена, сообщает Дальневосточная транспортная прокуратура.
Рыболовецкий траулер загорелся в Охотском море недалеко от Магадана, общий экипаж - 47 человек, их всех эвакуировали на рыболовное судно "Юмир", рыбаков доставят на плавзавод "Всеволод Сибирцев".
"Сегодня около 9.20 хабаровского времени (02.20 мск) произошло возгорание надстройки рыболовного траулера "Энигма Астралис", находящегося на промысле в акватории Охотского моря примерно в 80 милях от морского порта Магадан ... В настоящее время произведена эвакуация экипажа на судно "Юмир". Пострадавших нет, судно находится на плаву, загрязнение окружающей среды отсутствует", - говорится в сообщении.
Дальневосточной транспортной прокуратурой с привлечением специалистов Дальневосточного управления государственного морского надзора Ространснадзора организована проверка исполнения законодательства о безопасности мореплавания, а также при проведении спасательной операции.
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