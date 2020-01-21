СМИ: Макрон решил отложить сбор цифрового налога до конца 2020 года

Как сообщает издание, в ответ на принятое Макроном решение Трамп заявил, что в этом году не будет вводить торговые пошлины на товары из Франции. По словам источников из числа официальных лиц Франции, теперь Париж надеется достичь международного соглашения по цифровому налогообложению к концу этого года.

По информации газеты, министры финансов Франции и США намерены продолжить консультации по международной налоговой сделке на полях экономического форума в Давосе.