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СМИ: Макрон решил отложить сбор цифрового налога до конца 2020 года
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РИА Новости

СМИ: Макрон решил отложить сбор цифрового налога до конца 2020 года

06:24 21.01.2020
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© РИА Новости / Алексей НикольскийПрезидент Франции Эммануэль Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон
© РИА Новости / Алексей Никольский
Президент Франции Эммануэль Макрон
МОСКВА, 21 янв – РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон в воскресенье провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом, после которого согласился отложить сбор цифрового налога в стране, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на официальных лиц США.
Как сообщает издание, в ответ на принятое Макроном решение Трамп заявил, что в этом году не будет вводить торговые пошлины на товары из Франции. По словам источников из числа официальных лиц Франции, теперь Париж надеется достичь международного соглашения по цифровому налогообложению к концу этого года.
По информации газеты, министры финансов Франции и США намерены продолжить консультации по международной налоговой сделке на полях экономического форума в Давосе.
В середине июля французский парламент принял закон о налоге на услуги крупнейших цифровых компаний, таких как Amazon, Apple, Facebook и Google. Этот закон вызвал сильную критику со стороны США. Американский лидер заявил, что в качестве ответной меры может ввести налог на французское вино. При этом в августе Макрон заявил, что между Парижем и Вашингтоном достигнуто соглашение: как только будет введен цифровой налог на международном уровне, Франция отменит свой налог для крупнейших цифровых компаний (GAFA).
Канцлер Австрии Себастьян Курц
10 января 2019, 19:48
Австрия введет "цифровой" налог для международных интернет-гигантов
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Эммануэль МакронДональд ТрампФранцияСШАВ мире
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