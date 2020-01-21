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Вильфанд призвал не применять слово "заморозки", говоря о погоде зимой
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РИА Новости

Вильфанд призвал не применять слово "заморозки", говоря о погоде зимой

06:16 21.01.2020 (обновлено: 08:31 21.01.2020)
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© РИА НовостиРоман Вильфанд
Роман Вильфанд
© РИА Новости
Роман Вильфанд. Архивное фото
Вильфанд призвал не употреблять слово "заморозки" говоря о погоде зимой
МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Слово "заморозки" подходит для обозначения погоды в мае, июне или августе, а в середине января следует говорить о понижении температуры, пояснил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
Ранее Гидрометцентр сообщал о том, что температура воздуха в конце недели упадет до минус 5 градусов. В СМИ появились заголовки о "резком похолодании" и "заморозках".
"Журналисты спрашивают, а будут ли на этой неделе заморозки. Речь идет о январе! Слово "заморозки" подходит к маю, к июню, к концу августа, но в январе должны быть морозы, отрицательные температуры превалировать, а у нас плюс 3 – плюс 5. В четверг будет минус 5 градусов. Какое это похолодание? Слово даже не подходит "похолодание", это понижением температуры можно назвать, отклонение от нормы на 7-8 градусов, погода очень теплая", - сказал Вильфанд.
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