Вильфанд призвал не применять слово "заморозки", говоря о погоде зимой

"Журналисты спрашивают, а будут ли на этой неделе заморозки. Речь идет о январе! Слово "заморозки" подходит к маю, к июню, к концу августа, но в январе должны быть морозы, отрицательные температуры превалировать, а у нас плюс 3 – плюс 5. В четверг будет минус 5 градусов. Какое это похолодание? Слово даже не подходит "похолодание", это понижением температуры можно назвать, отклонение от нормы на 7-8 градусов, погода очень теплая", - сказал Вильфанд.