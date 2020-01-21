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Хабаровчанин выстрелил из арбалета в приморца и угнал его автомобиль
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РИА Новости

Хабаровчанин выстрелил из арбалета в приморца и угнал его автомобиль

06:02 21.01.2020
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкНашивка на рукаве сотрудника полиции
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Нашивка на рукаве сотрудника полиции. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 21 янв - РИА Новости. Житель Хабаровского края подозревается в том, что во Владивостоке похитил внедорожник у местного жителя, выстрелив в него из арбалета, сообщил РИА Новости представитель городского УМВД РФ.
По его словам, в полицию поступило сообщение 37-летнего жителя Владивостока о том, что неизвестный ранил его, а после скрылся на его автомобиле.
"Установлено, что заявитель приехал в район улицы Русской на своем автомобиле марки Toyota Land Cruiser Cygnus для встречи с потенциальным покупателем. Во время обсуждения условий сделки злоумышленник выстрелил в потерпевшего из арбалета, после чего, завладев его внедорожником, скрылся с места происшествия. Пострадавший был доставлен в больницу врачами скорой медицинской помощи с диагнозом "проникающее ранение грудной клетки", - сказал собеседник.
Он отметил, что вскоре подозреваемый на внедорожнике был задержан в том же районе. Он оказался 44-летним жителем Комсомольска-на-Амуре. В отделе полиции мужчина дал признательные показания.
Возбуждено уголовное дело по статье "Разбой, совершённый в крупном размере", которая предусматривает до 12 лет лишения свободы. Фигурант арестован. Машина стоимостью 1,3 миллиона рублей возвращена законному владельцу.
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