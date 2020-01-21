Хабаровчанин выстрелил из арбалета в приморца и угнал его автомобиль

"Установлено, что заявитель приехал в район улицы Русской на своем автомобиле марки Toyota Land Cruiser Cygnus для встречи с потенциальным покупателем. Во время обсуждения условий сделки злоумышленник выстрелил в потерпевшего из арбалета, после чего, завладев его внедорожником, скрылся с места происшествия. Пострадавший был доставлен в больницу врачами скорой медицинской помощи с диагнозом "проникающее ранение грудной клетки", - сказал собеседник.