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Экс-мэр Пушкарев сообщил, что его привезли в СИЗО во Владивостоке
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РИА Новости

Экс-мэр Пушкарев сообщил, что его привезли в СИЗО во Владивостоке

05:50 21.01.2020
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкБывший мэр Владивостока Игорь Пушкарев
Бывший мэр Владивостока Игорь Пушкарев
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
Бывший мэр Владивостока Игорь Пушкарев. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 21 янв - РИА Новости. Осужденный экс-мэр Владивостока Игорь Пушкарев сообщил, что его привезли в СИЗО Владивостока.
"Ну, вот я и во Владивостоке. Пусть сюда был неблизким: из Москвы в Челябинск, затем Иркутск, Чита, далее Хабаровск, и вот сейчас я нахожусь в СИЗО на Партизанском проспекте", - написал Пушкарев на своей странице в Facebook.
По его словам, как долго он пробудет в СИЗО, точно не известно.
"Возможно, планируется моё участие в судебных заседаниях по иску Генеральной прокуратуры о взыскании 3,2 миллиарда рублей с меня и моих компаний (после ознакомления с данным иском я обращался с ходатайством о моём участии)", - написал осужденный.
В начале апреля 2019 года Тверской суд Москвы назначил Пушкареву 15 лет колонии строгого режима и оштрафовал на 500 миллионов рублей. Его брат из-за инвалидности получил условный срок, а экс-директор муниципального предприятия "Дороги Владивостока" Андрей Лушников - 10 лет колонии. Обоих также оштрафовали на 500 миллионов рублей. Защита всех трех фигурантов обжаловала приговор. В начале октября Мосгорсуд признал приговор законным.
Пушкарев был мэром Владивостока восемь лет. По версии следствия, в 2008-2015 годах за взятки в 75 миллионов рублей он помогал "нужным" компаниям выигрывать муниципальные конкурсы на строительство дорог. В частности, полагает обвинение, бывший мэр лоббировал собственное предприятие "Востокцемент", которое он после избрания главой города переоформил на брата. Ущерб следствие оценивает в сотни миллионов рублей.
Вместе с Пушкаревым по делу проходили его брат Андрей и директор муниципального предприятия "Дороги Владивостока" Андрей Лушников, который, по мнению следствия, за взятки закупал строительные материалы у "Востокцемента" по завышенным ценам.
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Игорь ПушкаревВладивостокПроисшествия
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