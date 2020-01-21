Экс-мэр Пушкарев сообщил, что его привезли в СИЗО во Владивостоке

ВЛАДИВОСТОК, 21 янв - РИА Новости. Осужденный экс-мэр Владивостока Осужденный экс-мэр Владивостока Игорь Пушкарев сообщил, что его привезли в СИЗО Владивостока.

"Ну, вот я и во Владивостоке. Пусть сюда был неблизким: из Москвы в Челябинск, затем Иркутск, Чита, далее Хабаровск, и вот сейчас я нахожусь в СИЗО на Партизанском проспекте", - написал Пушкарев на своей странице в Facebook

По его словам, как долго он пробудет в СИЗО, точно не известно.

"Возможно, планируется моё участие в судебных заседаниях по иску Генеральной прокуратуры о взыскании 3,2 миллиарда рублей с меня и моих компаний (после ознакомления с данным иском я обращался с ходатайством о моём участии)", - написал осужденный.

В начале апреля 2019 года Тверской суд Москвы назначил Пушкареву 15 лет колонии строгого режима и оштрафовал на 500 миллионов рублей. Его брат из-за инвалидности получил условный срок, а экс-директор муниципального предприятия "Дороги Владивостока" Андрей Лушников - 10 лет колонии. Обоих также оштрафовали на 500 миллионов рублей. Защита всех трех фигурантов обжаловала приговор. В начале октября Мосгорсуд признал приговор законным.

Пушкарев был мэром Владивостока восемь лет. По версии следствия, в 2008-2015 годах за взятки в 75 миллионов рублей он помогал "нужным" компаниям выигрывать муниципальные конкурсы на строительство дорог. В частности, полагает обвинение, бывший мэр лоббировал собственное предприятие "Востокцемент", которое он после избрания главой города переоформил на брата. Ущерб следствие оценивает в сотни миллионов рублей.