СМИ: пьяных правонарушителей хотят посылать на принудительное лечение

Суды смогут обязать нарушителей пройти диагностику, профилактику или медицинскую либо социальную реабилитацию, утверждает издание. Отмечается, что такие меры на сегодняшний день действуют только в отношении лиц, употреблявших наркотики.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Вячеслав Лысаков рассказал РИА Новости, что работа над новой редакцией КоАП, как ожидается, будет одной из центральных тем обсуждения в весеннюю сессию. По его словам, правительство планирует внести ее в Госдуму в марте этого года.