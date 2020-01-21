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СМИ: пьяных правонарушителей хотят посылать на принудительное лечение
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РИА Новости

СМИ: пьяных правонарушителей хотят посылать на принудительное лечение

05:34 21.01.2020 (обновлено: 12:56 21.01.2020)
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© РИА Новости / Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкЗал судебных заседаний
Зал судебных заседаний
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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Зал судебных заседаний. Архивное фото
МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Российские суды могут получить право направлять граждан, которые неоднократно совершали правонарушения в состоянии алкогольного опьянения, а также выпивавших в неположенных местах, на принудительное лечение. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на документы правительственной комиссии по профилактике правонарушений.
Суды смогут обязать нарушителей пройти диагностику, профилактику или медицинскую либо социальную реабилитацию, утверждает издание. Отмечается, что такие меры на сегодняшний день действуют только в отношении лиц, употреблявших наркотики.
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По данным "Известий", проработкой данных положений поручено заниматься министерствам внутренних дел и юстиции, подготовку предполагается завершить до начала марта. Планируемые нормы будут включены в проект нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП).
После проработки инициативы ведомства направят свои выводы в Минздрав.
Ранее первый зампред комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Вячеслав Лысаков рассказал РИА Новости, что работа над новой редакцией КоАП, как ожидается, будет одной из центральных тем обсуждения в весеннюю сессию. По его словам, правительство планирует внести ее в Госдуму в марте этого года.
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Дмитрий
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Хотят чтобы трезвые люди радовались за в 400 долларов и не пили делая вид что всё хорошо в стране
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GAGarun Al Rashid
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