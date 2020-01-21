В Киселевске двое взрослых и ребенок погибли при пожаре в частном доме

КЕМЕРОВО, 21 янв - РИА Новости. Двое взрослых и один ребенок погибли при пожаре в частном доме в городе Киселевск Кемеровской области, сообщил РИА Новости пресс-секретарь регионального Центра медицины катастроф Антон Дужик.
"В Киселевске при пожаре по переулку Хабаровскому, 7 в частном доме трое погибли до приезда скорой помощи. Погибшие – 61-летняя женщина, 56-летний мужчина и ребенок 2010 года рождения. Ребенок 2005 года рождения с термическим ожогом обеих кистей и спины площадью 5% транспортирован в стационар", – сказал он.
В пресс-службе главка МЧС по Кемеровской области сообщили, что общая площадь пожара составила 56 квадратных метров.