В Киселевске двое взрослых и ребенок погибли при пожаре в частном доме

"В Киселевске при пожаре по переулку Хабаровскому, 7 в частном доме трое погибли до приезда скорой помощи. Погибшие – 61-летняя женщина, 56-летний мужчина и ребенок 2010 года рождения. Ребенок 2005 года рождения с термическим ожогом обеих кистей и спины площадью 5% транспортирован в стационар", – сказал он.