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В Киселевске двое взрослых и ребенок погибли при пожаре в частном доме
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РИА Новости

В Киселевске двое взрослых и ребенок погибли при пожаре в частном доме

05:21 21.01.2020
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© РИА Новости / Александр Кожохин / Перейти в фотобанкПожарные рукава, установленные на пожарной машине МЧС России
Пожарные рукава, установленные на пожарной машине МЧС России
© РИА Новости / Александр Кожохин
Перейти в фотобанк
Пожарные рукава, установленные на пожарной машине МЧС России. Архивное фото
КЕМЕРОВО, 21 янв - РИА Новости. Двое взрослых и один ребенок погибли при пожаре в частном доме в городе Киселевск Кемеровской области, сообщил РИА Новости пресс-секретарь регионального Центра медицины катастроф Антон Дужик.
"В Киселевске при пожаре по переулку Хабаровскому, 7 в частном доме трое погибли до приезда скорой помощи. Погибшие – 61-летняя женщина, 56-летний мужчина и ребенок 2010 года рождения. Ребенок 2005 года рождения с термическим ожогом обеих кистей и спины площадью 5% транспортирован в стационар", – сказал он.
В пресс-службе главка МЧС по Кемеровской области сообщили, что общая площадь пожара составила 56 квадратных метров.
Сотрудник МЧС РФ
Вчера, 03:13
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КиселевскПроисшествия
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