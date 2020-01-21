С горящего траулера в Охотском море сняли всех моряков

ВЛАДИВОСТОК, 21 янв - РИА Новости. Все 47 членов экипажа траулера "Энигма Астралис", загоревшегося в Охотском море, эвакуированы на рыболовное судно, сообщил РИА Новости представитель морского спасательно-координационного центра Петропавловска-Камчатского.
Рыболовецкий траулер загорелся в Охотском море недалеко от Магадана, общий экипаж - 47 человек, для эвакуации к траулеру подошло рыболовное судно. Сообщалось, что часть моряков остаются на борту для борьбы с пожаром.
"Всех сняли на рыболовное судно "Юмир", рыбаков доставят на плавзавод "Всеволод Сибирцев", - сказал собеседник агентства.
По его словам, очаг пожара - в помещении каюты, его заливали водой.
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