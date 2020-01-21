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С горящего траулера в Охотском море сняли всех моряков
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РИА Новости

С горящего траулера в Охотском море сняли всех моряков

05:14 21.01.2020 (обновлено: 06:23 21.01.2020)
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© Пресс-служба МЧС России / Перейти в фотобанкПожар на траулере
Пожар на траулере
© Пресс-служба МЧС России
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Пожар на траулере. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 21 янв - РИА Новости. Все 47 членов экипажа траулера "Энигма Астралис", загоревшегося в Охотском море, эвакуированы на рыболовное судно, сообщил РИА Новости представитель морского спасательно-координационного центра Петропавловска-Камчатского.
Рыболовецкий траулер загорелся в Охотском море недалеко от Магадана, общий экипаж - 47 человек, для эвакуации к траулеру подошло рыболовное судно. Сообщалось, что часть моряков остаются на борту для борьбы с пожаром.
"Всех сняли на рыболовное судно "Юмир", рыбаков доставят на плавзавод "Всеволод Сибирцев", - сказал собеседник агентства.
По его словам, очаг пожара - в помещении каюты, его заливали водой.
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Пожар на траулере
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Сотрудник пожарной службы
Загоревшийся в Охотском море траулер находится на плаву
Сотрудник пожарной службы
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