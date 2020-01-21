Россия передала Лаосу партию танков и бронеавтомобилей

С 20 по 21 января делегация ведомства принимала участие в праздничных мероприятиях, посвященных 71-й годовщине образования Народной армии Лаоса.

"На полях торжественной церемонии в рамках оказания военно-технической помощи состоялась передача лаосской стороне очередной партии российской военной техники — танков Т-72 и бронеавтомобилей БРДМ-2М, а также модернизированного российскими специалистами аэродрома Тхонгхайхин, расположенного в провинции Сиангкхуанг", — сказали в Минобороны.

В ведомстве отметили, что российско-лаосские связи будут укрепляться на благо двух государств, в интересах мира, безопасности и стабильности в Азиатско-Тихоокеанском регионе.