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Россия передала Лаосу партию танков и бронеавтомобилей
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РИА Новости

Россия передала Лаосу партию танков и бронеавтомобилей

05:07 21.01.2020 (обновлено: 13:20 21.01.2020)
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкТ-72
Т-72
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Т-72. Архивное фото
МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Россия передала Лаосу партию танков и бронеавтомобилей, а также модернизировала аэродром, сообщили журналистам в российском Минобороны.
С 20 по 21 января делегация ведомства принимала участие в праздничных мероприятиях, посвященных 71-й годовщине образования Народной армии Лаоса.

"На полях торжественной церемонии в рамках оказания военно-технической помощи состоялась передача лаосской стороне очередной партии российской военной техники — танков Т-72 и бронеавтомобилей БРДМ-2М, а также модернизированного российскими специалистами аэродрома Тхонгхайхин, расположенного в провинции Сиангкхуанг", — сказали в Минобороны.

В ведомстве отметили, что российско-лаосские связи будут укрепляться на благо двух государств, в интересах мира, безопасности и стабильности в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
Российский сапер
28 октября 2019, 05:04
Российские военные начали разминирование территории в Лаосе
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РоссияЛаосБезопасностьВ мире
Популярные комментарии
А, про передачу Лаосом 30 исправных Т-3485 вы, конечно, же ничего не слышали...
21 января, 08:07
Elef 75
58160000
Опять РФ больше всех надо, что это за мания выглядеть прилично когда в стране полная...
21 января, 05:58
GAGarun Al Rashid
14000118
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