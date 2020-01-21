В России отметили низкий уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ

"На третьей неделе 2020 года (13.01.2020-19.01.2020) в целом на территории РФ по-прежнему регистрируется низкий уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ в сравнении с недельными эпидемическими порогами, обусловленный в большей степени циркуляцией респираторных вирусов не гриппозной этиологии", - говорится в сообщении.