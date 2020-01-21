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В России отметили низкий уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ
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РИА Новости

В России отметили низкий уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ

04:55 21.01.2020
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© РИА Новости / Виталий БелоусовМедик готовит шприц
Медик готовит шприц
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Медик готовит шприц. Архивное фото
МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Роспотребнадзор на третьей неделе 2020 года фиксирует низкий уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ в России, сообщается на сайте ведомства.
"На третьей неделе 2020 года (13.01.2020-19.01.2020) в целом на территории РФ по-прежнему регистрируется низкий уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ в сравнении с недельными эпидемическими порогами, обусловленный в большей степени циркуляцией респираторных вирусов не гриппозной этиологии", - говорится в сообщении.
Добавляется, что незначительное превышение отмечено в Астраханской области и Алтайском крае, а также в Оренбурге, Ставрополе и Уфе (без превышения эпидпорога по субъекту РФ).
По данным оперативного мониторинга Роспотребнадзора, в России привито более 73,95 миллиона человек - 50,5% от численности населения).
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