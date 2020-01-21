На загоревшемся в Охотском море траулере нет пострадавших

ВЛАДИВОСТОК, 21 янв - РИА Новости. Представитель Дальневосточной рыбопромысловой компании, судовладельца траулера "Энигма Астралис", загоревшегося в Охотском море, подтвердил, что при пожаре никто не пострадал.
"С пожаром боремся, пострадавших нет", - сказал РИА Новости представитель компании.
Рыболовецкий траулер загорелся в Охотском море недалеко от Магадана, общий экипаж - 47 человек, часть из них уже сняли на борт рыболовного судна, которое подошло к траулеру. Часть моряков остаются на борту для борьбы с пожаром.
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