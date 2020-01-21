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В Хабаровске полковника Минобороны осудили на три года за растрату
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РИА Новости

В Хабаровске полковника Минобороны осудили на три года за растрату

04:26 21.01.2020 (обновлено: 05:30 21.01.2020)
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкМолоток судьи
Молоток судьи
© РИА Новости / Максим Богодвид
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ХАБАРОВСК, 21 янв - РИА Новости. Хабаровский гарнизонный военный суд признал начальника вооружения-заместителя командующего 11-й армии ВВС и ПВО Восточного военного округа полковника Александра Огневчука виновным в растрате и приговорил к трем годам колонии, сообщает УФСБ России по ВВО во вторник.
Суд установил, что в апреле 2018 года осужденный фиктивно передал автомобильное имущество в подчиненные части, чтобы позже похитить его и передать сторонним лицам. Ущерб министерству превысил два миллиона рублей.

"Суд признал начальника вооружения-заместителя командующего 11 армии ВВС и ПВО ВВО полковника Огневчука А.А. виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей "Присвоение или растрата", и назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на три года с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", - говорится в сообщении.

Полковник должен возместить ущерб – 2,03 миллиона рублей. Ему также запрещено в течение двух лет занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления.
Осужденный вину не признал, у него есть право обжаловать приговор. Уволен ли он из армии, не уточняется.
Сотрудники Государственного бюро расследований Украины
9 января, 02:57
Украинского экс-замминистра подозревают в особо крупной растрате
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