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РИА Наука
2020-01-21T04:16+0300
https://ria.ru/20200121/1563654414.html
Ученые хотят создать базу на Фобосе для управления роботами на Марсе
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РИА Новости

Ученые хотят создать базу на Фобосе для управления роботами на Марсе

04:16 21.01.2020
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© Depositphotos / sdecoretМарс во время восхода солнца
Марс во время восхода солнца
© Depositphotos / sdecoret
МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Российские, итальянские и американские ученые предложили создать долговременную обитаемую базу на Фобосе, с помощью которой дистанционно управлять роботами на Марсе, говорится в сборнике тезисов "Королевских чтений".
Сорок четвертые академические чтения по космонавтике, посвященные памяти главного конструктора ракетно-космической техники Сергея Королева, пройдут в Москве в период с 28 по 31 января.
"Создание такой базы может быть связано с тем, что в перспективе проводить углубленное изучение Марса и управлять строительством инфраструктуры на планете может быть удобно не непосредственно с поверхности Марса, а с использованием промежуточной обитаемой базы на Фобосе", - говорится в тезисах доклада ученых МГТУ имени Баумана, МАРХИ и Университетов Генуи и Хьюстона.
Среди преимуществ базы на Фобосе они назвали ее значительную дешевизну по сравнению с базой на Марсе, а также возможность комфортного телеуправления роботами на поверхности Марса в режиме реального времени, так как задержка сигнала будет составлять всего 0,02-0,03 секунды.
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Ученые отметили, что поскольку грунт Фобоса в основном представляет собой рыхлую смесь пыли и более крупных каменных фракций низкой плотности, а также очень маленькое ускорение свободного падения на поверхности, то "использование существующих методов строительства практически невозможно".
Поэтому ими предложена специальная технология создания базы, включающая установку анкерных опор, заглубляемых в грунт при соударении с поверхностью при посадке на большой скорости. Затем на базу доставляются роботы, которые натягивают между опорами тросы для перемещения, обеспечивают транспортные операции, посадку и запуск космических аппаратов, а также роют котлованы под размещение модулей базы.
"Из-за крайне малого ускорения свободного падения для выполнения любых земляных работ даже в крайне слабом грунте роботу понадобится многотонный балласт, в качестве которого предполагается использовать один или несколько модулей базы", - говорится в докладе.
По мнению ученых, первоначальный экипаж обитаемой базы составит шесть человек, которые разместятся в одном модуле. В этом модуле будут спальные места, кухня, места для гигиены и тренировок, кладовая, ремонтная мастерская и оборудование для управления роботами.
В дальнейшем базу предполагается дооснастить модулем для частичного воспроизводства расходных материалов, с оранжереей и оборудованием для медико-биологических экспериментов, а также модулем для увеличения степени комфорта экипажа и обеспечения проведения пересменок.
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