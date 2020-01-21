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2020-01-21T11:39+0300
https://ria.ru/20200121/1563654383.html
В Гидрометцентре объяснили аномально теплую погоду
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РИА Новости

В Гидрометцентре объяснили аномально теплую погоду

04:13 21.01.2020 (обновлено: 11:39 21.01.2020)
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© РИА Новости / Максим БлиновОтдыхающие в парке "Зарядье" в Москве
Отдыхающие в парке Зарядье в Москве
© РИА Новости / Максим Блинов
МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Этой зимой погоду в России определяет теплый ветер с Атлантики, именно поэтому на азиатской территории страны экстремально тепло, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
"Происходит один и тот же процесс: перенос воздуха из Атлантики далеко вглубь Евразии. Необычно, что эта ситуация так долго длится. Атлантический воздух крайне редко зимой достигает азиатской части страны, поэтому там формируется мощный антициклон зимой. Это так называемый Восточно-Сибирский антициклон, он и определяет погоду", — пояснил он.
Однако в этом году антициклон не сформировался. По словам метеоролога, атлантический воздух перемещается по территории России и достигает Сибири, где трансформируется, охлаждается, но все равно остается теплым.
Из-за этого в Западной Сибири и Красноярском крае прогнозируют температурные отклонения от нормы до 20 градусов.
"Было там очень тепло, а будет экстремально тепло. Конечно, воздух циркулирует по азиатской части, поэтому величина аномалии колеблется. Представьте, аномалия на восемь-десять градусов выше нормы, а тут 20 градусов — это огромная величина, я даже не знаю, как комментировать", — заключил Вильфанд.
Этой зимой синоптики регулярно фиксируют значительное превышение температурной климатической нормы. В Москве в январе был зафиксирован температурный рекорд, еще одно обновление ожидается на этой неделе.
Москва
Вчера, 03:23
Вильфанд отметил "экстремальную" длительность теплого периода зимы
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Роман ВильфандГидрометцентрРоссияОбщество
Популярные комментарии
Москва далеко не вся Россия
21 января, 05:20
патриот бывший
23020011
Это только начало. Идёт глобальное потепление климата. В Австралии 45оС и пожары. В Индии доходит до 50. Конфликт израильтян и палестинцев кончится лет через 30-50: температура там станет такой высокой, что жить станет невозможно.
21 января, 05:37
GGoldmakherv
1573008
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