В Гидрометцентре объяснили аномально теплую погоду

МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Этой зимой погоду в Этой зимой погоду в России определяет теплый ветер с Атлантики, именно поэтому на азиатской территории страны экстремально тепло, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд

"Происходит один и тот же процесс: перенос воздуха из Атлантики далеко вглубь Евразии. Необычно, что эта ситуация так долго длится. Атлантический воздух крайне редко зимой достигает азиатской части страны, поэтому там формируется мощный антициклон зимой. Это так называемый Восточно-Сибирский антициклон, он и определяет погоду", — пояснил он.

Однако в этом году антициклон не сформировался. По словам метеоролога, атлантический воздух перемещается по территории России и достигает Сибири, где трансформируется, охлаждается, но все равно остается теплым.

Из-за этого в Западной Сибири и Красноярском крае прогнозируют температурные отклонения от нормы до 20 градусов.

"Было там очень тепло, а будет экстремально тепло. Конечно, воздух циркулирует по азиатской части, поэтому величина аномалии колеблется. Представьте, аномалия на восемь-десять градусов выше нормы, а тут 20 градусов — это огромная величина, я даже не знаю, как комментировать", — заключил Вильфанд.