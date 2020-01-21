В Мексике задержали одного из главарей Северо-восточного картеля

"Сотрудники государственного агентства расследований (AEI) сумели поймать преступного лидера Северо-восточного картеля, 38-летнего Родольфо "Н" по кличке "Мостро" или "Эль Помо", - сообщило издание Excelsior со ссылкой на сообщение агентства.

Как заявил директор AEI Эстебан Канту, властям удалось избежать боевого столкновения благодаря разведывательной работе, задержанные понесут ответственность за акты насилия, совершенные в регионе.

Эль Помо фигурирует в ряде криминальных дел, связанных с похищениями, убийствами и торговлей наркотиками. В начале января власти страны обвинили картель Северо-востока в нападении на автомобиль американских туристов, в результате которого погиб ребёнок.