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В Мексике задержали одного из главарей Северо-восточного картеля
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РИА Новости

В Мексике задержали одного из главарей Северо-восточного картеля

04:10 21.01.2020
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© AP Photo / Gustavo AguadoСотрудники правоохранительных органов Мексики
Сотрудники правоохранительных органов Мексики
© AP Photo / Gustavo Aguado
Сотрудники правоохранительных органов Мексики. Архивное фото
МЕХИКО, 21 янв - РИА Новости. Сотрудники государственного агентства расследований Мексики задержали в понедельник лидера региональной ячейки Северо-восточного картеля в штате Нуэво-Леон на севере страны, а также его ближайшую соратницу среди прочих задержанных членов местной ячейки картеля.

"Сотрудники государственного агентства расследований (AEI) сумели поймать преступного лидера Северо-восточного картеля, 38-летнего Родольфо "Н" по кличке "Мостро" или "Эль Помо", - сообщило издание Excelsior со ссылкой на сообщение агентства.

Как заявил директор AEI Эстебан Канту, властям удалось избежать боевого столкновения благодаря разведывательной работе, задержанные понесут ответственность за акты насилия, совершенные в регионе.
Эль Помо фигурирует в ряде криминальных дел, связанных с похищениями, убийствами и торговлей наркотиками. В начале января власти страны обвинили картель Северо-востока в нападении на автомобиль американских туристов, в результате которого погиб ребёнок.
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