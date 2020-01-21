В Гидрометцентре пообещали россиянам "махрово-красное" тепло

МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Синоптики прогнозируют еще десять дней аномально теплой погоды на территории России, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
"Когда смотришь на карту (прогностическая карта температурных аномалий - ред.), она махрово-красная. Средняя температура за этот период (с 1 декабря по 15 января) в 2006-2007 годах была выше нынешней зимы на 2,8 градуса, но начиная с середины месяца температура резко понижалась, а мы прогнозируем на ближайшие десять дней очень теплую погоду. По продолжительности это совершенно экстремальная ситуация", - сказал Вильфанд.
Согласно прогностической карте Гидрометцентра, на азиатской части страны температура будет превышать норму на 20 градусов, на европейской - на 12.
Вильфанд также отметил, что нынешней зимой зафиксирован самый продолжительный период положительных температурных аномалий за всю историю наблюдений.
"До сих пор наиболее теплый период приходился не на эту зиму, а на зиму 2006-2007 года, когда и декабрь, и первая половина января была очень теплая, теплее, чем сейчас. Однако в этом году по продолжительности это совершенно экстремальная ситуация", - пояснил глава Гидрометцентра.
Синоптики регулярно фиксировали значительное превышение температурной климатической нормы. В Москве в январе был обновлен температурный рекорд, еще одно обновление рекорда ожидается на этой неделе.