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В Гидрометцентре пообещали россиянам "махрово-красное" тепло
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РИА Новости

В Гидрометцентре пообещали россиянам "махрово-красное" тепло

03:41 21.01.2020 (обновлено: 03:46 21.01.2020)
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© РИА Новости / Максим БлиновМосква
Москва
© РИА Новости / Максим Блинов
Москва
МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Синоптики прогнозируют еще десять дней аномально теплой погоды на территории России, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

"Когда смотришь на карту (прогностическая карта температурных аномалий - ред.), она махрово-красная. Средняя температура за этот период (с 1 декабря по 15 января) в 2006-2007 годах была выше нынешней зимы на 2,8 градуса, но начиная с середины месяца температура резко понижалась, а мы прогнозируем на ближайшие десять дней очень теплую погоду. По продолжительности это совершенно экстремальная ситуация", - сказал Вильфанд.

Согласно прогностической карте Гидрометцентра, на азиатской части страны температура будет превышать норму на 20 градусов, на европейской - на 12.
Вильфанд также отметил, что нынешней зимой зафиксирован самый продолжительный период положительных температурных аномалий за всю историю наблюдений.
"До сих пор наиболее теплый период приходился не на эту зиму, а на зиму 2006-2007 года, когда и декабрь, и первая половина января была очень теплая, теплее, чем сейчас. Однако в этом году по продолжительности это совершенно экстремальная ситуация", - пояснил глава Гидрометцентра.
Синоптики регулярно фиксировали значительное превышение температурной климатической нормы. В Москве в январе был обновлен температурный рекорд, еще одно обновление рекорда ожидается на этой неделе.
Москва
Вчера, 03:23
Вильфанд отметил "экстремальную" длительность теплого периода зимы
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Роман ВильфандГидрометцентрРоссияОбщество
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