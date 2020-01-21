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"Аэрофлот" и "Аврора" ко Дню Победы бесплатно перевезут ветеранов
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РИА Новости

"Аэрофлот" и "Аврора" ко Дню Победы бесплатно перевезут ветеранов

03:36 21.01.2020
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© РИА Новости / Илья ПиталевСамолет авиакомпании Аэрофлот
Самолет авиакомпании Аэрофлот
© РИА Новости / Илья Питалев
Самолет авиакомпании Аэрофлот. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 21 янв - РИА Новости. "Аэрофлот" и его дальневосточная "дочка", авиакомпания "Аврора", в 2020 году проведут акцию ко Дню Победы по бесплатной перевозке ветеранов, сообщает региональный перевозчик.
"В 2020 году география праздничной акции охватывает все внутренние маршруты "Аэрофлота" в ДФО. Перевозка в рамках данной акции должна начинаться в период с 3 по 12 мая 2020 года. Билеты необходимо оформить в период с 14 апреля по 12 мая 2020 года включительно. Срок действия авиабилета, выданного по условиям проведения акции, — один месяц", - говорится в сообщении.
Акция распространяется и на рейсы под собственным коммерческим управлением "Авроры". Перевозка - с 1 по 31 мая 2020 года, продажа авиабилетов - с 14 апреля по 31 мая 2020 года.
Право бесплатного перелета в эконом-классе предоставляется ветеранам и инвалидам Великой Отечественной войны, которые являются гражданами РФ, стран СНГ, Прибалтики, Грузии и/или постоянно проживают в одном из этих государств, бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей. На рейсах "Авроры" бесплатно могут полететь также "дети войны", родившиеся с 22 июня 1928 года по 3 сентября 1945 года.
Акция "Аэрофлота" впервые состоялась в 2001 году. За все время ее участниками стали более 90 тысяч человек.
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Аврора (авиакомпания)АэрофлотРоссияОбщество
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