"Аэрофлот" и "Аврора" ко Дню Победы бесплатно перевезут ветеранов

"В 2020 году география праздничной акции охватывает все внутренние маршруты "Аэрофлота" в ДФО. Перевозка в рамках данной акции должна начинаться в период с 3 по 12 мая 2020 года. Билеты необходимо оформить в период с 14 апреля по 12 мая 2020 года включительно. Срок действия авиабилета, выданного по условиям проведения акции, — один месяц", - говорится в сообщении.