Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-01-21T11:38+0300
https://ria.ru/20200121/1563654133.html
Россия укрепила позицию в рейтинге мировых золотых запасов
https://cdn22.img.ria.ru/images/151908/48/1519084862_0:53:2000:1178_1036x0_80_0_0_bda94329f9b2be257350d9a92f4455d1.jpg
РИА Новости

Россия укрепила позицию в рейтинге мировых золотых запасов

03:40 21.01.2020 (обновлено: 11:38 21.01.2020)
19510
© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкЗолотой слиток
Золотой слиток
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Россия по итогам 2019 года осталась на пятом месте мирового рейтинга по запасам золота в резервах, увеличив свой отрыв от Китая, следует из данных Центробанка России.
Банк России за прошлый год нарастил резервы монетарного золота на 159 тонн — до 2270,56 тонны (73 миллиона унций). В течение года он регулярно закупал его для пополнения золотовалютных резервов.
Китай, еще в 2018 году уступивший России пятое место, в ушедшем году также закупил золота меньше — порядка 100 тонн, причем последние три месяца прошли без покупок. На конец декабря резервы золота ЦБ Китая, по официальным данным, составляли 62,64 миллиона унций (1948 тонн).
Однако дистанция по величине запасов между Россией и лидерами мирового рейтинга все еще очень большая: у США — 8133,5 тонны, у Германии — около 3370 тонн. Гораздо ближе Италия с запасами золота в 2452 тонны и Франция с 2436 тоннами. Запасы этих стран годами не меняются. Затем идут Россия и Китай, а на седьмом месте — Швейцария (1040 тонн).
По данным Всемирного совета по золоту (WGC), покупки золота центральными банками мира активно продолжались в 2019 году и по итогам января — сентября выросли на 12% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года — до 547,5 тонны. Таким образом, по итогам 2019 года ожидается обновление рекорда по закупкам золота центробанками. В 2018 году был поставлен 50-летний рекорд в 651,5 тонны.
При этом Россия остается крупнейшим покупателем золота: по оценкам экспертов, в 2019 году на нее пришлось более 20% от всех закупок этого драгоценного металла в резервы стран.
Золотые слитки
22 мая 2019, 14:51Акценты
Россия увеличивает золотые запасы. Почему это напугало Европу?На смену британским ученым спешат британские журналисты. Рост золотых запасов России они назвали угрозой миру. Весь анализ построен на ошибочной статистике, но разве это должно мешать русофобии?
34878327
Обсудить 3
Центральный Банк РФРоссияЭкономика
Популярные комментарии
К концу правления Сталина запас был 2500т, к концу правления Горбачева в 91г. 290т. Так что запасы приближаются к запасам ЦБ в 50-е годы. Еще бы с разобраться с 440т золота, которое лежит в Англии со времен I-Мировой в качестве обеспечения военных поставок, которых так и не было.
21 января, 10:48
Николай Редько
1700001
Рекомендуем
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин
Никитин рассказал о производстве наномодифицированных полимеров
Стоп-кадр из видеорепортажа Белых касок о предполагаемой химической атаке в Думе, опубликованного BBC
Россия представила ООН доказательства фальсификации химатаки в Думе
Банкоматы Сбербанка
В Сбербанке рассказали, как мошенники получают данные карт
Заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов
Сбербанк предложил внедрить единые правила реагирования на кибератаки
Производство гофрокартона
Москва поддержала ведущего производителя гофрокартона
Т-72
Россия передала Лаосу партию танков и бронеавтомобилей
На заводе по производству наномодифицированных полимеров в Нижегородской области
В России запущено импортозамещающее производство нанополимеров
Стенд ОАО Рособоронэкспорт на форуме Армия
Источник рассказал о возврате России долгов за военную технику
Женщина проходит мимо огромного украинского флага в центре Киева
В Британии посочувствовали украинцам из-за скандала с "тризубом"
ООО «Нафтан» - один из двух белорусских нефтеперерабатывающих заводов
Белоруссия закупила в Норвегии партию нефти
Американский стратегический разведывательный беспилотник Global Hawk
Столтенберг: у НАТО есть способные заглянуть вглубь РФ беспилотники
Отдыхающие в парке Зарядье в Москве
В Гидрометцентре объяснили аномально теплую погоду
Верховный главнокомандующий Ливийской национальной армии Халифа Хафтар
Хафтар закрутил вентили: что будет с ценами на нефть
Центральный банк России
ЦБ зафиксировал рекордный приток иностранцев в российский госдолг
На месте крушения пассажирского лайнера Украины Boeing 737-800 неподалеку от тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни
Иран признал, что попал двумя ракетами в украинский Boeing
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:25На Украине представили первый разведывательный беспилотник
02:19Крымчане смогут баллотироваться на пост президента, сообщил Клишас
02:15СМИ: США хотят ограничить въезд для граждан Белоруссии и Киргизии
02:07В Ливане начались массовые демонстрации против нового правительства
02:05Историк обвинил Польшу в позорной фальсификации итогов Второй мировой
01:59В Минобороны раскрыли время на защиту Москвы от ракетного удара
01:48Совфед откроет сессию рассмотрением поправок в кодексы
01:42Русские священники выбыли из французского шоу "Голос", покорив судей
01:40В сенате США отклонили запрос демократов о документах по Украине
01:39Во французском колледже нашли рукопись стихотворения Виктора Гюго
01:30Адвокаты Трампа раскритиковали демократов на слушаниях по импичменту
01:22Генсек ООН надеется, что военная комиссия по Ливии соберется 28 января
01:18Пушков высмеял делегацию Украины в ПАСЕ после слов о России
01:09Демократы в сенате США требуют у Белого дома документы по Украине
01:02Перевозчик сообщил о состоянии ограбленных в Мексике польских туристов
00:54Совфед рассмотрит вопрос об утверждении Краснова генпрокурором
00:51Соловьев назвал состав нового правительства удивительным
00:50В Мексике ограбили автобус с польскими туристами, сообщает СМИ
00:42Политологи рассказали, чем в первую очередь займется новый кабмин
00:31В ВОЗ рассказали о количестве заболевших новым коронавирусом из Китая
Лента новостейМолния