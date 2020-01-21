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В Сбербанке рассказали, как мошенники получают данные карт
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РИА Новости

В Сбербанке рассказали, как мошенники получают данные карт

03:31 21.01.2020 (обновлено: 15:01 21.01.2020)
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© РИА Новости / Евгений ОдиноковБанкоматы Сбербанка
Банкоматы Сбербанка
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Банкоматы Сбербанка. Архивное фото
ДАВОС, 21 янв — РИА Новости. Мошенники получают доступ к номерам банковских карт россиян не только в теневом сегменте интернета — информация может утечь в Сеть, к примеру, из-за того, что люди часто пересылают фотографии "пластика" друг другу в мессенджерах.
Об этом в интервью РИА Новости рассказал зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов в кулуарах Всемирного экономического форума в Давосе.

"Пин-коды и CVC-коды в интернете найти сложно, но в случае с номерами пластиковых карт это не так: их легко можно достать в теневом интернете и не только. Это происходит по той причине, что часто люди крайне беспечно относятся к своим персональным данным. Даже если вы сфотографируете свою карту и отправите ее кому-либо — это в принципе уже утечка. С таким же успехом вы можете выбросить кошелек со своей заработной платой в урну", — пояснил он.

Зампред правления Сбербанка также сообщил, что мошенники легко получают доступ к информации, с помощью которой могут разговорить потенциальную жертву, используя методы социальной инженерии.
"Как правило, мошенники имеют минимальный набор данных о предполагаемых клиентах — для совершения атаки им нужна лишь фамилия, имя, отчество и номер телефона жертвы. Эту информацию сегодня легко достать, а преступнику ее достаточно, чтобы начать разговор. И это большая проблема", — уточнил Кузнецов.
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21 января, 04:57
cchebak7510
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А ещё есть модная на сегодня тема аутсерсинг всего и вся. И тогда доступ к конфедициальной информации получают сторонние организации. В погоне за откатами топменеджеры банков создают кучу лазеек для хищения информации.
21 января, 06:41
Sergey Ershov
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