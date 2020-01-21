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Вильфанд отметил "экстремальную" длительность теплого периода зимы
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РИА Новости

Вильфанд отметил "экстремальную" длительность теплого периода зимы

03:23 21.01.2020
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© РИА Новости / Максим БлиновМосква
Москва
© РИА Новости / Максим Блинов
Москва. Архивное фото
МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Зимой 2019-2020 годов был отмечен самый продолжительный период положительных температурных аномалий, которые наблюдаются с декабря прошлого года, за всю историю наблюдений, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
Синоптики регулярно фиксировали значительное превышение температурной климатической нормы. В Москве в январе был обновлен температурный рекорд, еще одно обновление рекорда ожидается на этой неделе.
"Нынешний период экстремально теплый по продолжительности. До сих пор наиболее теплый период приходился не на эту зиму, а на зиму 2006-2007 года, когда и декабрь, и первая половина января была очень теплая, теплее, чем сейчас. Однако в этом году по продолжительности это совершенно экстремальная ситуация", - сообщил Вильфанд.
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Роман ВильфандГидрометцентрРоссияОбщество
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