Вильфанд отметил "экстремальную" длительность теплого периода зимы

"Нынешний период экстремально теплый по продолжительности. До сих пор наиболее теплый период приходился не на эту зиму, а на зиму 2006-2007 года, когда и декабрь, и первая половина января была очень теплая, теплее, чем сейчас. Однако в этом году по продолжительности это совершенно экстремальная ситуация", - сообщил Вильфанд.