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Туризм
2020-01-21T03:21+0300
https://ria.ru/20200121/1563654026.html
Эксперты рассказали, какие турнаправления россияне считают безопасными
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РИА Новости

Эксперты рассказали, какие турнаправления россияне считают безопасными

03:21 21.01.2020
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© Fotolia / chalabalaБагаж возле трапа самолета
Багаж возле трапа самолета
© Fotolia / chalabala
Багаж возле трапа самолета. Архивное фото
МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Специалисты туристического поисковика Aviasales провели специальное исследование по запросу РИА Новости среди своих пользователей в социальных сетях и выяснили, что россияне считают самыми безопасными странами для путешествий Южную Корею, Японию и Объединенные Арабские Эмираты.
"Опрос, в котором приняло участие 15 тысяч человек, показал, что большинство респондентов считают самым безопасным направлением Южную Корею. За такой ответ проголосовал 21% респондентов. Россияне, посетившие Южную Корею, поделились историями, как они забывали ценные вещи в кафе, а по возвращении все оставалось на своих местах. Также некоторые родители часто оставляли детские коляски с покупками на улице, а "спустя час или два никто из прохожих и не думал подойти и ограбить", - отметили в компании.
На втором месте, согласно исследованию, оказалась Япония, за которую проголосовало 15% опрошенных. В данной стране соотечественники так же оставляли свои вещи в общественных местах, а после там же их и находили. Кроме того, туристы чувствовали себя в полной безопасности даже во время ночных прогулок и в темных подворотнях. При этом полицейские очень редко встречались на улицах.
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"Еще 12% россиян считают безопасными Эмираты. Многие связывают это с высочайшим уровнем жизни в стране, а также строгими нравами и суровыми законами. Далее в рейтинге Сингапур, так же известный своими суровыми законами и развитой системой штрафов за проступки, которые в других странах считаются нормой, например брошенный на землю мусор или плевок. Поэтому эту страну выбрало 10% респондентов", - прокомментировали результаты опроса эксперты.
На следующей строчке в топ-10 оказалась Исландия, получившая 9% голосов. В этой стране один из самых низких уровней преступности, в связи с чем путешественники не боятся оставлять ключи в машине или двери домов незапертыми.
"По мнению 8% россиян, Финляндия тоже входит в число безопасных маршрутов. Туристы отмечают, что чувствуют себя в стране тысячи озер максимально расслабленно. По 7% голосов получили Швеция и Швейцария, куда туристы путешествуют без особых опасений. Однако они советуют соблюдать стандартные правила предосторожности, например, не носить с собой крупные суммы денег и обменивать валюту только в банках и официальных обменниках. 6% россиян рекомендуют полететь в Норвегию, чтобы провести самый безрисковый отдых. При этом туристы подчеркнули, что безопасно как в крупных городах, так и в кемпингах и других отдаленных от поселений местах", - сообщили в компании.
Замыкает десятку безопасных направления Белоруссия, за которую проголосовало 5% человек. Некоторые голосовавшие связывают это с большим количеством служащих правопорядка, а некоторые — с воспитанностью местных жителей.
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ТуризмЮжная КореяОАЭЯпонияРоссия
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