Институт "Роскосмоса" предложил маркировать все космические спутники

МОСКВА, 21 янв – РИА Новости. Специалисты головного научного института " Специалисты головного научного института " Роскосмоса " ЦНИИмаш предлагают наносить на поверхности и детали всех космических спутников идентификационные надписи для того, чтобы было легче контролировать их перемещения в космосе и определять принадлежность космического мусора той или иной стране.

Об этом говорится в тезисах доклада специалистов, опубликованных в сборнике к предстоящим "Королевским чтениям" - научной конференции по космонавтике. Сама конференция пройдет в Москве с 28 по 31 января.

"Предлагается разработать технологию повышения уровня идентификации малых космических аппаратов в космическом пространстве, в рамках которой: регистрационные данные каждого малого космического аппарата наносят на него с возможностью наблюдения, считывания и опознавания не только в космосе, но и наземными средствами", - говорится в тезисах.

Необходимость маркировки спутников, утверждают специалисты института "Роскосмоса", вызвана прогнозируемым резким ростом количества на орбите малых спутников. В этой связи возникает проблема повышения нагрузки на системы контроля космического пространства.

Контроль спутниковых группировок при этом необходим для защиты собственных космических аппаратов от космического мусора и столкновения с другими спутниками, пишут ученые. Кроме того, возникают ситуации потери наблюдения за космическими аппаратами, необходимости контроля проведения ими маневров. Маркирование спутников должно помочь в этих вопросах.