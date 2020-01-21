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РИА Наука
2020-01-21T03:11+0300
https://ria.ru/20200121/1563653942.html
Институт "Роскосмоса" предложил маркировать все космические спутники
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РИА Новости

Институт "Роскосмоса" предложил маркировать все космические спутники

03:11 21.01.2020
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© АО "Российские космические системы"Спутник
Спутник
© АО "Российские космические системы"
Спутник
МОСКВА, 21 янв – РИА Новости. Специалисты головного научного института "Роскосмоса" ЦНИИмаш предлагают наносить на поверхности и детали всех космических спутников идентификационные надписи для того, чтобы было легче контролировать их перемещения в космосе и определять принадлежность космического мусора той или иной стране.
Об этом говорится в тезисах доклада специалистов, опубликованных в сборнике к предстоящим "Королевским чтениям" - научной конференции по космонавтике. Сама конференция пройдет в Москве с 28 по 31 января.
"Предлагается разработать технологию повышения уровня идентификации малых космических аппаратов в космическом пространстве, в рамках которой: регистрационные данные каждого малого космического аппарата наносят на него с возможностью наблюдения, считывания и опознавания не только в космосе, но и наземными средствами", - говорится в тезисах.
Необходимость маркировки спутников, утверждают специалисты института "Роскосмоса", вызвана прогнозируемым резким ростом количества на орбите малых спутников. В этой связи возникает проблема повышения нагрузки на системы контроля космического пространства.
Контроль спутниковых группировок при этом необходим для защиты собственных космических аппаратов от космического мусора и столкновения с другими спутниками, пишут ученые. Кроме того, возникают ситуации потери наблюдения за космическими аппаратами, необходимости контроля проведения ими маневров. Маркирование спутников должно помочь в этих вопросах.
Помимо поверхности спутника, предлагается наносить регистрационные данные на те их тугоплавкие детали, которые могут упасть на Землю, пройдя плотные слои атмосферы, а также на внутренние поверхности спутников, которые могут быть видны с Земли в случае превращения спутников в космический мусор.
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