Жителя Сочи обвинили в изнасиловании девочки в автобусе

СОЧИ, 20 янв – РИА Новости. Житель Сочи арестован по обвинению в сексуальном насилии над девочкой в автобусе, сообщает СУСК РФ по Краснодарскому краю.
По данным следствия, днем 7 января житель Сочи, находясь в общественном транспорте, совершил в отношении десятилетней девочки насильственные действия сексуального характера. По данному факту было возбуждено уголовное дело.
"Следственным отделом 59-летнему мужчине предъявлено обвинение в совершении преступления. В настоящее время судом в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.