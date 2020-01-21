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Жителя Сочи обвинили в изнасиловании девочки в автобусе
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РИА Новости

Жителя Сочи обвинили в изнасиловании девочки в автобусе

03:09 21.01.2020
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© РИА Новости / Владимир Сергеев / Перейти в фотобанкСочи
Сочи
© РИА Новости / Владимир Сергеев
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Сочи. Архивное фото
СОЧИ, 20 янв – РИА Новости. Житель Сочи арестован по обвинению в сексуальном насилии над девочкой в автобусе, сообщает СУСК РФ по Краснодарскому краю.
По данным следствия, днем 7 января житель Сочи, находясь в общественном транспорте, совершил в отношении десятилетней девочки насильственные действия сексуального характера. По данному факту было возбуждено уголовное дело.
"Следственным отделом 59-летнему мужчине предъявлено обвинение в совершении преступления. В настоящее время судом в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.
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СочиКраснодарский крайРоссияПроисшествия
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