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В ГД предложили ужесточить наказание за мошенничество с маткапиталом
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РИА Новости

В ГД предложили ужесточить наказание за мошенничество с маткапиталом

03:09 21.01.2020
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Здание Государственной Думы РФ. Архивное фото
МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Первый зампред комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Василий Власов (ЛДПР) предложил ужесточить наказание за мошенничество с материнским капиталом, соответствующее обращение депутат направил премьер-министру Михаилу Мишустину.
Президент РФ Владимир Путин 15 января выступил с посланием Федеральному собранию, озвучив целый ряд важных инициатив, включая меры социальной поддержки, среди которых сохранение до конца 2026 года и увеличение размера материнского капитала, продление ежемесячных выплат на детей до семи лет. Президент предложил выдавать материнский капитал уже при рождении первенца, увеличив его до 466 тысяч 617 рублей, а за второго ребенка повысить до 616 тысяч 617 рублей.
"Считаю возможным внести соответствующие изменения в уголовное законодательство в части ужесточения наказания за мошеннические действия, связанные с материнским капиталом. Подобная мера поможет еще больше защитить будущих родителей от различных мошеннических схем", - говорится в письме Власова (копия имеется в распоряжении РИА Новости).
Депутат отмечает, что помимо мер экономического стимулирования необходимо усилить и защиту прав граждан в части предотвращения возможного мошенничества с материнским капиталом.
Как пояснил РИА Новости Власов, граждане сообщают депутату о случаях мошенничества, когда, например, злоумышленники предлагают помощь по обналичиванию средств маткапитала. По мнению депутата, такую незаконную деятельность можно было бы выделить в отдельную статью.
"Прошу вас дать свою оценку подобной инициативе и распорядиться проанализировать возможность ее реализации", - говорится в письме парламентария Мишустину.
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Василий ВласовМатеринский капиталМихаил МишустинГосдума РФРоссияОбщество
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