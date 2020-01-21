Прения по импичменту Трампа начнутся в среду

ВАШИНГТОН, 21 янв – РИА Новости. Прения по Прения по импичменту президента США Дональда Трампа в сенате начнутся в среду, каждой из сторон дадут по 24 часа для изложения своей позиции. Такой порядок предложил лидер республиканского большинства в сенате Митч Макконнелл в опубликованном проекте резолюции, посвященной процедуре рассмотрению импичмента главы государства.

Палата представителей на прошлой неделе передала дело по импичменту в сенат для проведения процесса над президентом. К присяге был приведен председатель Верховного суда Джон Робертс, который будет председательствовать на процессе, и сенаторы, которые будут исполнять обязанности присяжных. Сторону обвинения представят семь конгрессменов-демократов во главе с Адамом Шиффом.

Согласно проекту резолюции, которая, как ожидается, будет принята большинством голосов сенаторов, конгрессмены должны представить все документы по импичменту до 9.00 по местном времени среды (17.00 мск), а сторона президента дать свой ответ на них до 11.00 (19.00). Прения сторон начнутся в 13.00 (21.00) – стороне обвинения, а затем стороне защиты дадут по две сессии сената (24 часа чистого времени).

После этого у сенаторов будет в общей сложности 16 часов для того, чтобы задать вопросы сторонам, которым в свою очередь затем дадут еще четыре часа на прения.

Также в проекте прописывается условие вызова свидетелей или дополнительных документов: решать эти вопросы предлагается путем голосования в сенате. Перед выступлением свидетели должны будут дать письменные показания под присягой.

Проект уже вызвал ожидаемую критику со стороны демократов. Так, лидер демократического меньшинства в сенате Чак Шумер назвал резолюцию "ничем как национальным позором".

"После прочтения резолюции становится ясно, что сенатор Макконнелл одержим идеей значительно усложнить получение свидетелей и документов и намерен ускорить процесс", - написал Шумер в Twitter.

Макконнелл ранее заявлял, что хотел бы, чтобы происходящее было сродни процессу над бывшим президентом Биллом Клинтоном в 1999 году. Тогда сенат оправдал главу государства. Для отстранения президента от власти потребуется две трети голосов сенаторов. Республиканское большинство в сенате выносить импичмент Трампу не намерено.

Трамп стал третьим президентом в истории, кому объявили импичмент. Демократы заявляют, что Трамп задерживал одобренную конгрессом военную помощь Украине, требуя взамен от президента Владимира Зеленского политической услуги в виде расследования против оппонента Трампа Джо Байдена и его сына. Тем самым Трамп превысил полномочия, а затем еще и препятствовал конгрессу в расследовании, говорится в резолюции по импичменту. Трамп заявляет, что требовал от украинских властей лишь борьбы с коррупцией. Юристы Белого дома настаивают, что своими действиями демократы нарушают конституцию США и требуют сенат немедленно оправдать президента.

Согласно последним опросам, мнения американцев по импичменту фактически не изменились и делятся почти поровну на тех, кто его поддерживает, и кто выступает против.