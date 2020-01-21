Колумбия признала "Хезболлах" террористической организацией

"Колумбия утвердила списки террористических группировок и отдельных лиц из Европейского союза и США, что позволит своевременно обнаруживать членов "Хезболлах", "Исламского государства"* и "Аль-Каиды"*. Мы призываем к гармонизации баз данных между странами", - написал Дуке в Twitter после памятной церемонии в кадетской школе, в которой также принимал участие госсекретарь США Майк Помпео.