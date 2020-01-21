Колумбия признала "Хезболлах" террористической организацией

"Колумбия утвердила списки террористических группировок и отдельных лиц из Европейского союза и США, что позволит своевременно обнаруживать членов "Хезболлах", "Исламского государства"* и "Аль-Каиды"*. Мы призываем к гармонизации баз данных между странами", - написал Дуке в Twitter после памятной церемонии в кадетской школе, в которой также принимал участие госсекретарь США Майк Помпео.
Президент добавил, что обмен антитеррористической информацией позволит также эффективнее бороться с повстанцами на территории страны, включая Армию национального освобождения Колумбии Eln, которая состоит из нескольких тысяч человек.
Госсекретарь США Майк Помпео по итогам встречи с президентом Дуке в Колумбии приветствовал в Twitter "решение властей Колумбии, Гондураса и Гватемалы признать поддерживаемую Ираном "Хезболлах" террористической организацией".
Ранее о признании действующего в Ливане шиитского движение "Хезболлах" террористической организацией сообщил замглавы министерства безопасности Гондураса Луис Суасо.
Президент Гватемалы Алехандро Джамматеи неоднократно после избрания в 2019 году заявлял о намерении признать террористическим это движение, однако официально о факте признания не сообщалось.
*Террористические организации, запрещенные в России.