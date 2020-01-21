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Колумбия признала "Хезболлах" террористической организацией
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РИА Новости

Колумбия признала "Хезболлах" террористической организацией

02:56 21.01.2020
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкБоец движения "Хезболлах"
Боец движения Хезболлах
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Боец движения "Хезболлах"
МЕХИКО, 21 янв - РИА Новости. Президент Колумбии Иван Дуке заявил об утверждении советом безопасности страны списков лиц и организаций, признанных террористами в США и Евросоюзе, которые включают движение "Хезболлах", а также террористические группировки "Исламское государство"* и "Аль-Каида"*.
"Колумбия утвердила списки террористических группировок и отдельных лиц из Европейского союза и США, что позволит своевременно обнаруживать членов "Хезболлах", "Исламского государства"* и "Аль-Каиды"*. Мы призываем к гармонизации баз данных между странами", - написал Дуке в Twitter после памятной церемонии в кадетской школе, в которой также принимал участие госсекретарь США Майк Помпео.
Президент добавил, что обмен антитеррористической информацией позволит также эффективнее бороться с повстанцами на территории страны, включая Армию национального освобождения Колумбии Eln, которая состоит из нескольких тысяч человек.
Госсекретарь США Майк Помпео по итогам встречи с президентом Дуке в Колумбии приветствовал в Twitter "решение властей Колумбии, Гондураса и Гватемалы признать поддерживаемую Ираном "Хезболлах" террористической организацией".
Ранее о признании действующего в Ливане шиитского движение "Хезболлах" террористической организацией сообщил замглавы министерства безопасности Гондураса Луис Суасо.
Президент Гватемалы Алехандро Джамматеи неоднократно после избрания в 2019 году заявлял о намерении признать террористическим это движение, однако официально о факте признания не сообщалось.
*Террористические организации, запрещенные в России.
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