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Волочкова анонсировала свою свадьбу
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РИА Новости

Волочкова анонсировала свою свадьбу

02:42 21.01.2020
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкБалерина Анастасия Волочкова
Балерина Анастасия Волочкова
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
Балерина Анастасия Волочкова. Архивное фото
МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Балерина Анастасия Волочкова во время празднования своего дня рождения анонсировала предстоящую свадьбу с избранником, имя которого она не раскрыла, сообщает портал StarHit.
Говоря о дате предстоящего бракосочетания, Волочкова заявила, что она будет красивой. По словам балерины, изменения в ее статусе произойдут до конца 2020 года.
Она отметила, что ее избранник красивый, стройный и никогда не был женат. При этом имя возлюбленного балерина не назвала
Волочкова добавила, что заводить детей молодая семья пока не планирует — артистке хватает любви ее дочери.
Если анонсированный брак состоится, он станет для нее первым официальным. С отцом ее дочери Ариадны бизнесменом Игорем Вдовиным балерина находилась в гражданских отношениях.
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Анастасия Волочкова — заслуженная артистка России, балерина и танцовщица. Она начала балетную карьеру в Мариинском театре, затем продолжила работать в Большом. С 2003-го выступает с сольными проектами.
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Шоу-бизнесАнастасия ВолочковаМоскваРоссия
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