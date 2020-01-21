Волочкова анонсировала свою свадьбу

МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Балерина Балерина Анастасия Волочкова во время празднования своего дня рождения анонсировала предстоящую свадьбу с избранником, имя которого она не раскрыла, сообщает портал StarHit

Говоря о дате предстоящего бракосочетания, Волочкова заявила, что она будет красивой. По словам балерины, изменения в ее статусе произойдут до конца 2020 года.

Она отметила, что ее избранник красивый, стройный и никогда не был женат. При этом имя возлюбленного балерина не назвала

Волочкова добавила, что заводить детей молодая семья пока не планирует — артистке хватает любви ее дочери.

Если анонсированный брак состоится, он станет для нее первым официальным. С отцом ее дочери Ариадны бизнесменом Игорем Вдовиным балерина находилась в гражданских отношениях.