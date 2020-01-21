Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-01-21T02:18+0300
https://ria.ru/20200121/1563653554.html
В Китае четвертый человек умер от нового типа коронавируса
https://cdn25.img.ria.ru/images/156364/60/1563646007_56:353:3069:2048_1036x0_80_0_0_af9e38d8b32a730e794bb86a92807d55.jpg
РИА Новости

В Китае четвертый человек умер от нового типа коронавируса

02:18 21.01.2020
155
© REUTERS / Darley ShenРаботники скорой помощи в больнице города Ухань в китайской провинции Хубэй
Работники скорой помощи в больнице города Ухань в китайской провинции Хубэй
© REUTERS / Darley Shen
ПЕКИН, 21 янв - РИА Новости. Четвёртый человек умер от нового типа коронавируса, вспыхнувшего в китайском городе Ухань провинции Хубэй, говорится в сообщении городского комитета по вопросам здравоохранения Ухани.
"По состоянию на полночь 19 января, в Ухани зарегистрировано 198 случаев заражения новым типом коронавируса, 25 человек уже выписаны из больниц, четыре человека умерли", - говорится в опубликованном заявлении.
Сообщается, что умерший - 89-летний мужчина, симптомы болезни начали проявляться 13 января, 18 января он поступил в больницу с серьёзным затруднённым дыханием, а 19 января в 23.39 (18.39 мск) скончался, несмотря на усилия врачей.
В настоящее время лечение проходят еще 169 человек, из них девять человек находятся в критическом состоянии, 35 - в тяжёлом.
В конце декабря китайские власти сообщили о вспышке пневмонии неизвестного происхождения в городе Ухань провинции Хубэй. Эксперты предварительно установили, что возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса - 2019-nCoV. По состоянию на 20 января, в общей сложности было зарегистрировано 218 случаев заражения, из них 198 – в Ухани, 5 – в Пекине, 1 – в Шанхае, 14 – в провинции Гуандун. Вирус уже распространился за пределы Китая, случаи заражения зафиксированы в Южной Корее, Японии и Таиланде.
Коронавирусы - семейство из более чем 30 вирусов, разделенных на два подсемейства. Впервые были выделены в 1965 году. Поражают людей, домашних животных, птиц, свиней, крупный рогатый скот. Коронавирус способен провоцировать поражение дыхательной системы, желудочно-кишечного тракта, нервной системы.
Медицинские работники у здания больницы в городе Ухань, провинция Хубэй
Вчера, 21:20
ВОЗ проведет экстренное заседание из-за нового коронавируса в Китае
001201
Обсудить 0
КитайУханьВ мире
Рекомендуем
Балерина Анастасия Волочкова
Волочкова анонсировала свою свадьбу
Полицейский в Судане
СМИ: в Судане семь человек погибли, 25 пострадали при взрыве
Американский актер Джон Бернтал
Уолш из "Ходячих мертвецов" сыграет тренера сестер Уильямс в байопике
Стоп-кадр из видеорепортажа Белых касок о предполагаемой химической атаке в Думе, опубликованного BBC
Россия представила СБ ООН доказательства фальсификации химатаки в Думе
Участник соревнований в компетенции Эстетическая косметология мирового чемпионата по профессиональному мастерству Worldskills 2019 в Казани
"Расплата за грехи". Косметолог о "постновогодних прыщах"
Флаг террористической группировки Исламское государство (ИГ, запрещена в РФ)
Guardian назвала имя "нового главаря ИГ*"
Пожарные рукава, установленные на пожарной машине МЧС России
На северо-востоке Москвы загорелось четырехэтажное здание
Космический мусор
Российские ученые предложили способ уборки космического мусора
Сотрудник службы безопасности Ирака возле посольства США в Багдаде
Возле посольства США в Багдаде упали три ракеты
Один из лидеров партии Русский союз Латвии Мирослав Митрофанов
Лидер Русского союза Латвии не откажется от агитации на русском языке
Российский рэп-исполнитель Алексей Долматов
В посольстве России отреагировали на сообщения о задержании Гуфа в ОАЭ
Лидер политической партии Батькивщина Юлия Тимошенко
Тимошенко: в конституции Украины нужна норма о традиционных браках
Снегопад в Испании
Число жертв непогоды в Испании увеличилось до четырех человек
Саудовская Аравия
В саудовской армии появилось первое полностью женское подразделение
Президент США Дональд Трамп
Трамп пообещал сохранить неприкосновенность права на ношение оружия
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:56Колумбия признала "Хезболлах" террористической организацией
02:53СМИ: принц Гарри отправился в Канаду для воссоединения с женой и сыном
02:42Волочкова анонсировала свою свадьбу
02:33Уолш из "Ходячих мертвецов" сыграет тренера сестер Уильямс в байопике
02:30На северо-востоке Москвы загорелось четырехэтажное здание
02:18В Китае четвертый человек умер от нового типа коронавируса
02:07Российские ученые предложили способ уборки космического мусора
02:00"Расплата за грехи". Косметолог о "постновогодних прыщах"
01:51Лидер Русского союза Латвии не откажется от агитации на русском языке
01:49Россия представила СБ ООН доказательства фальсификации химатаки в Думе
01:38Санчес рассказал о планах встретиться с главой женералитета Каталонии
01:21Аэропорт Сочи ответил на заявление Utair о ЧП с самолетом в 2018 году
01:15В Британии посочувствовали украинцам из-за скандала с "тризубом"
01:07Тимошенко: в конституции Украины нужна норма о традиционных браках
01:05Российские специалисты предложили построить в космосе суперкомпьютер
01:04В Раде раскритиковали Зеленского за планы "побыть в массовке у Путина"
01:02В саудовской армии появилось первое полностью женское подразделение
01:01Украинский эксперт объяснил угрозу СНБО захватить Донбасс силой
00:59Число жертв непогоды в Испании увеличилось до четырех человек
00:57Суд утвердил обвинения деду мальчика, устроившего стрельбу в Мексике
Лента новостейМолния