Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Супертег РИА Наука
РИА Наука
2020-01-21T02:07+0300
https://ria.ru/20200121/1563653497.html
Российские ученые предложили способ уборки космического мусора
https://cdn23.img.ria.ru/images/152070/94/1520709420_0:108:1036:691_1036x0_80_0_0_deead1203a363d3c65850169739f70a3.jpg
РИА Новости

Российские ученые предложили способ уборки космического мусора

02:07 21.01.2020
157
© Depositphotos / JohanSwanepoelКосмический мусор
Космический мусор
© Depositphotos / JohanSwanepoel
МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Ученые из университетов Самары предложили убирать космический мусор на околоземной орбите путем его захвата гарпуном и буксировки на тросе в атмосферу на уничтожение, говорится в сборнике тезисов "Королевских чтений".
Сорок четвертые академические чтения по космонавтике, посвященные памяти главного конструктора ракетно-космической техники Сергея Королева, пройдут в Москве с 28 по 31 января.
"В настоящее время нефункционирующие искусственные спутники Земли - космический мусор - представляют собой серьезную угрозу для активных космических аппаратов. Одними из наиболее опасных нефункционирующих объектов являются верхние ступени ракет", - говорится в тезисах доклада ученых Самарского государственного технического университета и Самарского национального исследовательского университета.
В качестве варианта уборки космического мусора они предлагают использовать активный спутник, который будет хватать объект гарпуном или сетью, разматывать трос и буксировать мусор в плотные слои земной атмосферы на уничтожение.
В сентябре 2018 года британский спутник RemoveDEBRIS, созданный подразделением Surrey Satellite Technology Limited европейской компании Airbus и запущенный с борта МКС в июне того же года, успешно испытал на околоземной орбите технологию удаления космического мусора с помощью сети. В феврале 2019 года он также успешно отработал технологию захвата "гарпуном" имитатора космического мусора.
Вид Земли с МКС
5 октября 2019, 12:55
Россия сможет распознавать космический мусор размером в восемь сантиметров
030000
Обсудить 0
РИА НаукаКосмос - РИА НаукаСамараРоссия
Рекомендуем
Участник соревнований в компетенции Эстетическая косметология мирового чемпионата по профессиональному мастерству Worldskills 2019 в Казани
"Расплата за грехи". Косметолог о "постновогодних прыщах"
Стоп-кадр из видеорепортажа Белых касок о предполагаемой химической атаке в Думе, опубликованного BBC
Россия представила СБ ООН доказательства фальсификации химатаки в Думе
Вид Земли с МКС
Российские специалисты предложили построить в космосе суперкомпьютер
Сотрудник службы безопасности Ирака возле посольства США в Багдаде
Возле посольства США в Багдаде упали три ракеты
Американский актер Джон Бернтал
Уолш из "Ходячих мертвецов" сыграет тренера сестер Уильямс в байопике
Балерина Анастасия Волочкова
Волочкова анонсировала свою свадьбу
Работники скорой помощи в больнице города Ухань в китайской провинции Хубэй
В Китае четвертый человек умер от нового типа коронавируса
Саудовская Аравия
В саудовской армии появилось первое полностью женское подразделение
Женщина проходит мимо огромного украинского флага в центре Киева
В Британии посочувствовали украинцам из-за скандала с "тризубом"
Постоянный представитель Великобритании при ООН Карен Пирс выступает на открытом заседании совета безопасности ООН
Постпред Британии раскритиковала Россию из-за созыва Совбеза по Сирии
Пожарные рукава, установленные на пожарной машине МЧС России
На северо-востоке Москвы загорелось четырехэтажное здание
Флаг террористической группировки Исламское государство (ИГ, запрещена в РФ)
Guardian назвала имя "нового главаря ИГ*"
Кадр из фильма Холоп
Комедия "Холоп" собрала более миллиона долларов в зарубежном прокате
Лидер политической партии Батькивщина Юлия Тимошенко
Тимошенко: в конституции Украины нужна норма о традиционных браках
Владимир Вятрович
В Раде раскритиковали Зеленского за планы "побыть в массовке у Путина"
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:56Колумбия признала "Хезболлах" террористической организацией
02:53СМИ: принц Гарри отправился в Канаду для воссоединения с женой и сыном
02:42Волочкова анонсировала свою свадьбу
02:33Уолш из "Ходячих мертвецов" сыграет тренера сестер Уильямс в байопике
02:30На северо-востоке Москвы загорелось четырехэтажное здание
02:18В Китае четвертый человек умер от нового типа коронавируса
02:07Российские ученые предложили способ уборки космического мусора
02:00"Расплата за грехи". Косметолог о "постновогодних прыщах"
01:51Лидер Русского союза Латвии не откажется от агитации на русском языке
01:49Россия представила СБ ООН доказательства фальсификации химатаки в Думе
01:38Санчес рассказал о планах встретиться с главой женералитета Каталонии
01:21Аэропорт Сочи ответил на заявление Utair о ЧП с самолетом в 2018 году
01:15В Британии посочувствовали украинцам из-за скандала с "тризубом"
01:07Тимошенко: в конституции Украины нужна норма о традиционных браках
01:05Российские специалисты предложили построить в космосе суперкомпьютер
01:04В Раде раскритиковали Зеленского за планы "побыть в массовке у Путина"
01:02В саудовской армии появилось первое полностью женское подразделение
01:01Украинский эксперт объяснил угрозу СНБО захватить Донбасс силой
00:59Число жертв непогоды в Испании увеличилось до четырех человек
00:57Суд утвердил обвинения деду мальчика, устроившего стрельбу в Мексике
Лента новостейМолния