Российские ученые предложили способ уборки космического мусора

"В настоящее время нефункционирующие искусственные спутники Земли - космический мусор - представляют собой серьезную угрозу для активных космических аппаратов. Одними из наиболее опасных нефункционирующих объектов являются верхние ступени ракет", - говорится в тезисах доклада ученых Самарского государственного технического университета и Самарского национального исследовательского университета.

В качестве варианта уборки космического мусора они предлагают использовать активный спутник, который будет хватать объект гарпуном или сетью, разматывать трос и буксировать мусор в плотные слои земной атмосферы на уничтожение.

В сентябре 2018 года британский спутник RemoveDEBRIS, созданный подразделением Surrey Satellite Technology Limited европейской компании Airbus и запущенный с борта МКС в июне того же года, успешно испытал на околоземной орбите технологию удаления космического мусора с помощью сети. В феврале 2019 года он также успешно отработал технологию захвата "гарпуном" имитатора космического мусора.