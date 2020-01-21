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Лидер Русского союза Латвии не откажется от агитации на русском языке
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РИА Новости

Лидер Русского союза Латвии не откажется от агитации на русском языке

01:51 21.01.2020
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© Flickr / SaeimaОдин из лидеров партии "Русский союз Латвии" Мирослав Митрофанов
Один из лидеров партии Русский союз Латвии Мирослав Митрофанов
© Flickr / Saeima
Один из лидеров партии "Русский союз Латвии" Мирослав Митрофанов. Архивное фото
РИГА, 21 янв – РИА Новости. Лидер партии Русский союз Латвии Мирослав Митрофанов не откажется от политической агитации на русском языке, даже если будут приняты поправки, запрещающие делать это.
Входящее в состав правительства Латвии национальное объединение "Все Латвии" разработало поправки к закону, которые предусматривают запрет на предвыборную агитацию в республике на других языках, кроме латышского, заявил журналистам в понедельник представитель политсилы Кристап Гулбис.
"Нигде в демократических странах нет языковых запретов, которые предлагает национальное объединение. Но узость мышления и отвратительное образование не позволяет этим людям понять, насколько Латвия отстает от цивилизованного мира, вводя все новые и новые языковые запреты", - сказа Митрофанов РИА Новости.
"Если до недалеких представителей НО такие простые истины не доходят, то придется их доводить при помощи международных судов. Я лично не собираюсь выполнять никакие запреты на общение со своими избирателями на нашем родном языке. За мной справедливость и международное право", - отметил он.
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Мирослав МитрофановЛатвияРоссияВ мире
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