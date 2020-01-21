Лидер Русского союза Латвии не откажется от агитации на русском языке

Входящее в состав правительства Латвии национальное объединение "Все Латвии" разработало поправки к закону, которые предусматривают запрет на предвыборную агитацию в республике на других языках, кроме латышского, заявил журналистам в понедельник представитель политсилы Кристап Гулбис.

"Нигде в демократических странах нет языковых запретов, которые предлагает национальное объединение. Но узость мышления и отвратительное образование не позволяет этим людям понять, насколько Латвия отстает от цивилизованного мира, вводя все новые и новые языковые запреты", - сказа Митрофанов РИА Новости.

"Если до недалеких представителей НО такие простые истины не доходят, то придется их доводить при помощи международных судов. Я лично не собираюсь выполнять никакие запреты на общение со своими избирателями на нашем родном языке. За мной справедливость и международное право", - отметил он.