Россия представила СБ ООН доказательства фальсификации химатаки в Думе

ООН, 21 янв – РИА Новости. Россия на заседании Думе в 2018 году. Россия на заседании Совбеза ООН привела доказательства фальсификации применения химоружия в сирийскойв 2018 году.

Заседание Совбеза ООН по "формуле Арриа" проходит в понедельник по инициативе России и посвящено обсуждению доклада ОЗХО от 1 марта 2019 года об итогах расследования инцидента в городе Дума в Восточной Гуте, произошедшего 7 апреля 2018 года.

На заседании выступил директор Фонда исследования проблем демократии Максим Григорьев. Он представил членам Совбеза показания жителей Думы, а также, рассказал, что представители его НПО были в Сирии более 10 раз и опросили несколько сотен очевидцев различных событий.

По его словам, НПО опросила 15 очевидцев в больнице в Думе.

"Мы также опросили 10 жителей дома в Думе, где были найдены тела людей, 300 жителей в радиусе одного километра от здания, где были обнаружены тела. Показания этих свидетелей являются неоспоримым доказательством того, что химическая атака в Думе была сфальсифицирована", - сказал Григорьев.

Она зачитал ряд расшифровок разговоров с очевидцами, которые заявляли, в том числе, что в больницу в Думе не поступали люди, пострадавшие от химических атак.

Членам Совбеза также продемонстрировали видеообращение бывшего эксперта миссии ОЗХО Иэна Хендерсона, который работал в Думе.

"Были направлены две группы. К первой я присоединился вскоре после того, как она была развернута в Думе", - сказал Хендерсон.

По его словам, в итоге тех, кто работал в Думе, отстранили от итогового доклада.

"Выводы в итоговом докладе противоречили или были полностью противоположны тому, что выяснила группа во время и после поездки в Думу. К моменту выпуска промежуточного доклада в июле 2018 мы понимали, что у нас есть серьезные сомнения по поводу того, что такая химатака произошла", - отметил бывший эксперт ОЗХО.

Российская сторона отмечает, что критический анализ доклада ОЗХО вызвал серьезные вопросы к выводам, сделанным из основных доказательных пунктов расследования – будь то химический анализ, токсикология, баллистика или показания свидетелей. По мнению Москвы, в течение 2019 года появлялось все больше и больше информации, показывающей, что инспекторы, входившие в состав первоначальной группы, развернутой в Думе, не привлекались и не участвовали в написании доклада до самого момента его публикации. Кроме того, как отмечает российская сторона, многочисленные попытки этих людей поднять резонные вопросы или даже выразить отличные от доклада наблюдения неоднократно игнорировались. Такая практика, по мнению Москвы, ставит под сомнение целостность итогового отчета.

ОЗХО Александр Шульгин, выступая на заседании Совбеза, призвал организовать брифинг с участием всех экспертов Миссии ОЗХО по установлению фактов применения химоружия в Сирии, работавших по инциденту в Думе, "для поиска консенсусного заключения по этому резонансному происшествию в сирийском городе". Постпред России приАлександр Шульгин, выступая на заседании Совбеза, призвал организовать брифинг с участием всех экспертов Миссии ОЗХО по установлению фактов применения химоружия в Сирии, работавших по инциденту в Думе, "для поиска консенсусного заключения по этому резонансному происшествию в сирийском городе".

Между тем ряд стран на заседании СБ продолжили обвинять Сирию в использовании химоружия. В частности постпред Эстонии при ООН Свен Юргенсон заявил, что доверяет "независимой и профессиональной работе МУФС". По его словам, "нет причин сомневаться в заключениях доклада ОЗХО по Думе".

Постпред Великобритании при ООН Карен Пирс также обвинила Сирию в применении химоружия. Представительница же американской миссии Черит Норман Шале выразила мнение, что "Россия выгораживает (президента Сирии) Башара Асада, чтобы тот не понес ответственность" за применение химического оружия.

ОЗХО 1 марта 2019 года опубликовала доклад об итогах расследования инцидента в городе Дума в Восточной Гуте, произошедшего 7 апреля 2018 года, в котором утверждается, что при атаке использовалось "токсическое химическое вещество… вероятно, хлор". В документе, в частности, утверждается, что баллоны с хлором были сброшены с воздуха, что позволило некоторым странам Запада обвинить в атаке сирийскую авиацию.

Однако позже в общий доступ попал документ с инженерной оценкой эксперта ОЗХО Иэна Хендерсона, где говорилось, что "наблюдения, сделанные в двух местах происшествия, вместе с последующим анализом позволяют предположить, что, вероятнее всего, баллоны положили, а не сбросили с воздуха". В документе отмечалось, что группа специалистов во главе с Хендерсоном провела ряд тестов, имитирующих ситуацию. Эксперты пришли к выводу, что в одном из предполагаемых случаев химатаки следы от предполагаемого удара емкости, в которой якобы было отравляющее вещество, не совпадают с повреждением бетонной крыши на месте происшествия. Анализ второго места, где емкость с газом нашли на кровати в одном из помещений, показал, что клапан баллона остался нетронутым, что невозможно при прохождении через перекрытия потолка.

Ранее Запад обвинил Дамаск в химатаке на сирийский город Дума в Восточной Гуте и пригрозил военными ударами. В качестве доказательств химической атаки организация "Белые каски" использовала кадры, на которых запечатлены жители Думы, в том числе дети, которых врачи якобы пытаются спасти от действия отравляющих веществ.