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Аэропорт Сочи ответил на заявление Utair о ЧП с самолетом в 2018 году
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РИА Новости

Аэропорт Сочи ответил на заявление Utair о ЧП с самолетом в 2018 году

01:21 21.01.2020
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© РИА Новости / СК РФ / Перейти в фотобанкСамолет Boeing 737-800 авиакомпании Utair, совершивший аварийную посадку в Сочи. 1 сентября 2018
Самолет Boeing 737-800 авиакомпании Utair, совершивший аварийную посадку в Сочи. 1 сентября 2018
© РИА Новости / СК РФ
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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Международный аэропорт Сочи, прокомментировав заявление российской авиакомпании Utair о причине выкатывания в 2018 году самолета со взлетно-посадочной полосы (ВПП) в реку, отметил, что окончательные выводы может сделать только Следственный комитет, сообщила пресс-служба аэропорта.
Межгосударственный авиационный комитет (МАК) в четверг опубликовал окончательный отчет по выкатыванию в 2018 году самолета Utair в реку в Сочи. Комитет счел, что инцидент произошел из-за игнорирования экипажем предупреждений бортовых систем и посадки на ВПП, коэффициент сцепления которой вследствие ливня не позволял выполнять посадку.
Позднее Utair назвал затопление взлетно-посадочной полосы главной причиной произошедшего. Авиакомпания также адресовала МАК просьбу проверить дренажную систему ВПП и рассчитать фактический слой воды на полосе в условиях ливневых осадков.
"Международный аэропорт Сочи полагает, что окончательные выводы могут быть сделаны только Следственным комитетом, в связи с чем любые заявления иных лиц о виновных в авиапроисшествии до окончания расследования являются преждевременными", - говорится в сообщении.
В пресс-службе добавили, что расследование дела продолжается, руководство и службы аэропорта Сочи оказывают помощь в установлении обстоятельств и причин происшествия.
В ночь на 1 сентября 2018 года пассажирский самолет Boeing 737 авиакомпании Utair, следовавший из Москвы, выкатился при посадке в аэропорту Сочи за пределы ВПП и упал в русло реки, у него разрушились стойки шасси и крыло, а также загорелся левый двигатель. Носовая часть лайнера при этом получила повреждения. Все 164 пассажира и шесть членов экипажа были эвакуированы, пострадали 18 человек. Скончался один сотрудник аэропорта.
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