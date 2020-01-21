Аэропорт Сочи ответил на заявление Utair о ЧП с самолетом в 2018 году

Межгосударственный авиационный комитет (МАК) в четверг опубликовал окончательный отчет по выкатыванию в 2018 году самолета Utair в реку в Сочи. Комитет счел, что инцидент произошел из-за игнорирования экипажем предупреждений бортовых систем и посадки на ВПП, коэффициент сцепления которой вследствие ливня не позволял выполнять посадку.

"Международный аэропорт Сочи полагает, что окончательные выводы могут быть сделаны только Следственным комитетом, в связи с чем любые заявления иных лиц о виновных в авиапроисшествии до окончания расследования являются преждевременными", - говорится в сообщении.

В ночь на 1 сентября 2018 года пассажирский самолет Boeing 737 авиакомпании Utair, следовавший из Москвы, выкатился при посадке в аэропорту Сочи за пределы ВПП и упал в русло реки, у него разрушились стойки шасси и крыло, а также загорелся левый двигатель. Носовая часть лайнера при этом получила повреждения. Все 164 пассажира и шесть членов экипажа были эвакуированы, пострадали 18 человек. Скончался один сотрудник аэропорта.