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В Британии посочувствовали украинцам из-за скандала с "тризубом"
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РИА Новости

В Британии посочувствовали украинцам из-за скандала с "тризубом"

01:15 21.01.2020 (обновлено: 02:33 21.01.2020)
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© AP Photo / Emilio MorenattiЖенщина проходит мимо огромного украинского флага в центре Киева
Женщина проходит мимо огромного украинского флага в центре Киева
© AP Photo / Emilio Morenatti
Женщина проходит мимо огромного украинского флага в центре Киева. Архивное фото
КИЕВ, 21 янв – РИА Новости. Посольство Великобритании в Киеве выразило сожаление, что украинский "тризуб" попал в пособие по борьбе с экстремизмом британских правоохранителей.
Ранее представитель Национального антитеррористического управления Великобритании (NCTPN) в беседе с РИА Новости отказался комментировать заявление посольства Украины, потребовавшего от NCTPN удалить изображение украинского трезубца из пособия по борьбе с экстремизмом, однако указал на тот факт, что в пособии приводятся символы, никак не связанные с терроризмом.

"Мы осознаем и сожалеем из-за обиды, причиненной появлением украинского трезубца в "наглядном пособии" британской полиции. Как уже заявляли в полиции, в этом документе четко указано, что много символов, приведенных в нем, не представляют интерес в борьбе с терроризмом", - говорится в заявлении представителя британского правительства, опубликованного в Facebook.

В заявлении отмечается, британские власти уважают официальные символы украинской государственности. "Мы признаем, что трезубец как главный элемент государственного герба Украины имеет конституционное, историческое и культурное значение для народа Украины", - добавляется в заявлении.
Посольство Украины в Великобритании ранее заявило, что "помещение трезубца, конституционного национального символа и герба Украины в пособие по борьбе с экстремизмом, изданное антитеррористическим управлением для британских учителей и медперсонала, более чем возмутительно", а любые объяснения по этому поводу считает "неприемлемыми". Посольство потребовало "убрать трезубец из пособия и принести официальные извинения".
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