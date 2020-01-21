В Британии посочувствовали украинцам из-за скандала с "тризубом"

КИЕВ, 21 янв – РИА Новости. Посольство Посольство Великобритании Киеве выразило сожаление, что украинский "тризуб" попал в пособие по борьбе с экстремизмом британских правоохранителей.

Ранее представитель Национального антитеррористического управления Великобритании (NCTPN) в беседе с РИА Новости отказался комментировать заявление посольства Украины, потребовавшего от NCTPN удалить изображение украинского трезубца из пособия по борьбе с экстремизмом, однако указал на тот факт, что в пособии приводятся символы, никак не связанные с терроризмом.

"Мы осознаем и сожалеем из-за обиды, причиненной появлением украинского трезубца в "наглядном пособии" британской полиции. Как уже заявляли в полиции, в этом документе четко указано, что много символов, приведенных в нем, не представляют интерес в борьбе с терроризмом", - говорится в заявлении представителя британского правительства, опубликованного в Facebook.

В заявлении отмечается, британские власти уважают официальные символы украинской государственности. "Мы признаем, что трезубец как главный элемент государственного герба Украины имеет конституционное, историческое и культурное значение для народа Украины", - добавляется в заявлении.