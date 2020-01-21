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В Раде раскритиковали Зеленского за планы "побыть в массовке у Путина"
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РИА Новости

В Раде раскритиковали Зеленского за планы "побыть в массовке у Путина"

01:04 21.01.2020
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CC BY-SA 3.0 / Paweł5586 / Презентація книжки В. В'ятровича "Друга польсько-українська війна. 1942—1947"Владимир Вятрович
Владимир Вятрович
CC BY-SA 3.0 / Paweł5586 / Презентація книжки В. В'ятровича "Друга польсько-українська війна. 1942—1947"
Владимир Вятрович. Архивное фото
МОСКВА, 21 янв – РИА Новости. Бывший директор Украинского института национальной памяти, депутат Верховной рады Владимир Вятрович раскритиковал президента страны Владимира Зеленского за его планы посетить форум в память холокоста в Израиле. Соответствующий пост он разместил в своем Facebook.
Ранее Зеленский заявил в интервью изданию The Times of Israel, что ему не дали возможность выступить на мероприятии, посвященном 75-й годовщине освобождения нацистского лагеря Аушвиц, однако он все равно поедет на форум.
Президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции по итогам встречи в Нормандском формате в Елисейском дворце
Вчера, 15:50Религия и мировоззрение
Зеленский молча почтит память жертв Холокоста в Израиле
По мнению Вятровича, украинскому лидеру на форуме отвели роль "безмолвной массовки", на которую он согласился.
"Такой формат приглашения президента Украины израильской стороной, которая все больше заигрывает с Москвой – унижение нашего государства, пренебрежение к памяти миллионов украинских евреев – жертв холокоста – и вкладу украинского народа в победу над нацизмом", - заявил он.
Депутат добавил, что ему стыдно за Зеленского, который "проигнорировал траурные мероприятия в Бабьем Яру" и при этом в "день соборности Украины" едет в Израиль "побыть в массовке у (президента России Владимира. - прим. ред.) Путина".
Всемирный форум памяти жертв Холокоста приурочен к 75-летию освобождения нацистского концлагеря "Освенцим" советскими войсками 23 января 1945 года. Для участия в мероприятиях, центральная часть которых пройдет в иерусалимском музее Яд Вашем, приглашены делегации из десятков стран мира.
Мемориал Яд Вашем, посвященный жертвам Холокоста, в Иерусалиме
Вчера, 14:07Сказано в эфире
Политик оценил решение Израиля отказать Зеленскому в выступлении Израиль отказал президенту Украины Владимиру Зеленскому в выступлении на форуме памяти жертв Холокоста. В эфире радио Sputnik председатель президиума Международного совета российских соотечественников Вадим Колесниченко прокомментировал это решение.
Владимир Путин, приглашенный в Иерусалим президентом Израиля Реувеном Ривлином, как ожидается, не только примет участие в работе международного форума, но и будет присутствовать на церемонии открытия памятника блокадникам Ленинграда в центральном иерусалимском парке Сакер.
Вятрович известен своими антироссийскими высказываниями и как активный борец с "коммунистическим прошлым" Украины, также он один из инициаторов так называемого закона о декоммунизации, действующего с 2015 года и запрещающего пропаганду советской символики.
Ранее Следственный комитет России заподозрил Вятровича в реабилитации нацизма и преступлениях против мира и безопасности человечества из-за отрицания фактов, установленные приговором Международного военного трибунала в Нюрнберге, о военных преступниках стран гитлеровской коалиции. В том числе речь идет об украинских националистах времен Великой Отечественной и их преступлениях против мирного населения.
Глава Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович на пресс-конференции, посвященной перепрофилированию украинской ВДНХ
17 ноября 2019, 08:00
Как "главный русофоб Украины" вернулся во власть
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Владимир ВятровичВладимир ЗеленскийВладимир ПутинРоссияИзраильУкраинаВ мире
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