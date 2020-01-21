В Раде раскритиковали Зеленского за планы "побыть в массовке у Путина"

Ранее Зеленский заявил в интервью изданию The Times of Israel, что ему не дали возможность выступить на мероприятии, посвященном 75-й годовщине освобождения нацистского лагеря Аушвиц, однако он все равно поедет на форум.

По мнению Вятровича, украинскому лидеру на форуме отвели роль "безмолвной массовки", на которую он согласился.

"Такой формат приглашения президента Украины израильской стороной, которая все больше заигрывает с Москвой – унижение нашего государства, пренебрежение к памяти миллионов украинских евреев – жертв холокоста – и вкладу украинского народа в победу над нацизмом", - заявил он.

Депутат добавил, что ему стыдно за Зеленского, который "проигнорировал траурные мероприятия в Бабьем Яру" и при этом в "день соборности Украины" едет в Израиль "побыть в массовке у (президента России Владимира. - прим. ред.) Путина".

Всемирный форум памяти жертв Холокоста приурочен к 75-летию освобождения нацистского концлагеря "Освенцим" советскими войсками 23 января 1945 года. Для участия в мероприятиях, центральная часть которых пройдет в иерусалимском музее Яд Вашем, приглашены делегации из десятков стран мира.

Владимир Путин , приглашенный в Иерусалим президентом Израиля Реувеном Ривлином, как ожидается, не только примет участие в работе международного форума, но и будет присутствовать на церемонии открытия памятника блокадникам Ленинграда в центральном иерусалимском парке Сакер.

Вятрович известен своими антироссийскими высказываниями и как активный борец с "коммунистическим прошлым" Украины, также он один из инициаторов так называемого закона о декоммунизации, действующего с 2015 года и запрещающего пропаганду советской символики.