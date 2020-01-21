Украинский эксперт объяснил угрозу СНБО захватить Донбасс силой

По утверждению Куценко, Кривонос сделал такое заявление, исходя из заданного ему вопроса о путях освобождения частей Донецкой и Луганской областей. При этом политолог подчеркнул, что вариант развития событий в Донбассе, о котором говорил Кривонос, в данный момент не актуален.

Ранее депутат Народного совета самопровозглашенной Донецкой народной республики Владислав Бердичевский заявил, что любая попытка наступления на Донбасс закончится "тотальным усмирением" ВСУ, поскольку в ДНР знают, чего ожидать от Киева.

Вооруженный конфликт на Украине длится с 2014 года. Тогда жители Донбасса отказались признавать итоги госпереворота, а новые украинские власти начали против них военную операцию.