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Украинский эксперт объяснил угрозу СНБО захватить Донбасс силой
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РИА Новости

Украинский эксперт объяснил угрозу СНБО захватить Донбасс силой

01:01 21.01.2020
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© AP Photo / Vitali KomarВоеннослужащий ВСУ
Военнослужащий ВСУ
© AP Photo / Vitali Komar
Военнослужащий ВСУ. Архивное фото
МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Украинский политолог Сергей Куценко прокомментировал заявление заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Сергея Кривоноса о готовности ВСУ приступить к силовому возвращению контроля над Донбассом. Слова эксперта приводит телеканал "360".
По утверждению Куценко, Кривонос сделал такое заявление, исходя из заданного ему вопроса о путях освобождения частей Донецкой и Луганской областей. При этом политолог подчеркнул, что вариант развития событий в Донбассе, о котором говорил Кривонос, в данный момент не актуален.
Ранее депутат Народного совета самопровозглашенной Донецкой народной республики Владислав Бердичевский заявил, что любая попытка наступления на Донбасс закончится "тотальным усмирением" ВСУ, поскольку в ДНР знают, чего ожидать от Киева.
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Вооруженный конфликт на Украине длится с 2014 года. Тогда жители Донбасса отказались признавать итоги госпереворота, а новые украинские власти начали против них военную операцию.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в частности, в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
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