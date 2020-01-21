Число жертв непогоды в Испании увеличилось до четырех человек

МАДРИД, 21 янв – РИА Новости. Число жертв холодного фронта в Число жертв холодного фронта в Испании , сопровождающегося снегопадом, сильным ветром и высокими волнами, достигло четырех человек.

Вечером в понедельник стало известно о смерти от гипотермии мужчины около 60 лет в муниципалитете Мохенте (автономное сообщество Валенсия), сообщает Mundo. Он вышел на прогулку и его обнаружили рядом с домом с переохлаждением, врачи не смогли его спасти.

Ранее сообщалось о трех погибших. 63-летний житель Мадрида, работающий в столичной мэрии, погиб в муниципалитете Педро-Бернардо (провинция Авила, автономное сообщество Кастилия и Леон). Его тело с травмой головы было найдено на огороде, причиной смерти стало падение из-за ветра черепицы с крыши.

Еще одной жертвой непогоды стал мужчина, которого в Астурии на дороге сбил фургон, водитель не справился с управлением из-за снегопада. В момент ЧП мужчина пытался установить на колеса своей машины цепи. В муниципалитете Гандия (Валенсия) от холода погибла бездомная румынка, ночевавшая на улице. Накануне, несмотря на предложение сотрудников социальных служб, она отказалась отправиться в центр для бездомных.

Красный - самый высокий - уровень опасности был введен в понедельник в девяти испанских провинциях. Предупреждения в связи со сложными метеорологическими условиями действуют более чем в тридцати провинциях страны в связи с ветрами, снегопадом или высокими волнами.

Движение транспорта на ряде дорог закрыто или ограничено, не работают несколько портов и аэропорт Аликанте, около 20 тысяч человек остались без электричества в автономном сообществе Валенсия, в ряде муниципалитетов были закрыты школы.