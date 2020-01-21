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Guardian назвала имя "нового главаря ИГ*"
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РИА Новости

Guardian назвала имя "нового главаря ИГ*"

00:48 21.01.2020
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© AP Photo / Maya AlleruzzoФлаг террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ)
Флаг террористической группировки Исламское государство (ИГ, запрещена в РФ)
© AP Photo / Maya Alleruzzo
Флаг террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ). Архивное фото
МОСКВА, 21 янв – РИА Новости. Британская газета Guardian назвала имя нового главаря террористической группировки "Исламское государство"*, им оказался один из основателей банды Амир Мухаммед Абдул Рахман аль-Мауля аль-Сальби.
По информации газеты, полученной от представителей двух разведывательных организаций, уроженец Ирака Амир аль-Сальби был назначен главарем ИГ* в октябре спустя несколько часов после ликвидации прежнего главы группировки Абу Бакра аль-Багдади. Издание пишет, что он также известен под псевдонимами Хаджи Абдулла и Абдулла Кардаш.
Сообщается, что еще до ликвидации аль-Багдади госдепартамент США считал аль-Сальби потенциальным кандидатом на место предыдущего главы ИГ*. Власти США предлагали вознаграждение в размере 5 миллионов долларов за его поимку.
Президент США Дональд Трамп 27 октября заявил о ликвидации аль-Багдади. По словам Трампа, в ходе операции американских военных террорист взорвал пояс смертника, тем не менее аль-Багдади удалось "быстро и точно идентифицировать". Позже официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков сообщил, что у России нет достоверной информации о том, что американские военные провели операцию по "очередному" уничтожению аль-Багдади. Связанный с исламистами сайт Amaq сообщал, что ИГ* подтвердила ликвидацию своего главаря.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
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19 января, 12:31
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