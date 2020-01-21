Guardian назвала имя "нового главаря ИГ*"

МОСКВА, 21 янв – РИА Новости. Британская газета Британская газета Guardian назвала имя нового главаря террористической группировки "Исламское государство"*, им оказался один из основателей банды Амир Мухаммед Абдул Рахман аль-Мауля аль-Сальби.

По информации газеты, полученной от представителей двух разведывательных организаций, уроженец Ирака Амир аль-Сальби был назначен главарем ИГ* в октябре спустя несколько часов после ликвидации прежнего главы группировки Абу Бакра аль-Багдади. Издание пишет, что он также известен под псевдонимами Хаджи Абдулла и Абдулла Кардаш.

Сообщается, что еще до ликвидации аль-Багдади госдепартамент США считал аль-Сальби потенциальным кандидатом на место предыдущего главы ИГ*. Власти США предлагали вознаграждение в размере 5 миллионов долларов за его поимку.

Президент США Дональд Трамп 27 октября заявил о ликвидации аль-Багдади. По словам Трампа, в ходе операции американских военных террорист взорвал пояс смертника, тем не менее аль-Багдади удалось "быстро и точно идентифицировать". Позже официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков сообщил, что у России нет достоверной информации о том, что американские военные провели операцию по "очередному" уничтожению аль-Багдади. Связанный с исламистами сайт Amaq сообщал, что ИГ* подтвердила ликвидацию своего главаря.