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https://ria.ru/20200121/1563652671.html
Возле посольства США в Багдаде упали три ракеты
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РИА Новости

Возле посольства США в Багдаде упали три ракеты

00:34 21.01.2020 (обновлено: 02:20 21.01.2020)
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© REUTERS / Thaier al-SudaniСотрудник службы безопасности Ирака возле посольства США в Багдаде
Сотрудник службы безопасности Ирака возле посольства США в Багдаде
© REUTERS / Thaier al-Sudani
Сотрудник службы безопасности Ирака возле посольства США в Багдаде. Архивное фото
БАГДАД, 21 янв - РИА Новости. Три ракеты упали в ночь на вторник в "зеленой зоне" в Багдаде в районе посольства США, сообщил РИА Новости источник в иракских органах безопасности.

"Из посольства слышны сигналы воздушной тревоги", - добавил собеседник агентства.

Жертв в результате обстрела нет, уточнил источник.
Это не первый за последнее время обстрел американских объектов в Ираке. В частности, 14 января ракетному удару подверглась военная база Эт-Тажи к северу от Багдада, где дислоцируется контингент из США. Двумя днями ранее удару подверглась военная база Балад, где также размещен американский контингент. Пострадавших в результате обстрелов не было.

Ближневосточное обострение

Обстановка на Ближнем Востоке накалилась после удара американских войск по объектам шиитской "Катаиб Хезболлы" в Сирии и Ираке в конце декабря.
После этого сторонники движения начали штурм американской дипмиссии в Багдаде, а затем в ходе спецоперации Вашингтона погибли иранский генерал Касем Сулеймани и замглавы иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандис, которых США считают причастными к организации штурма посольства.
В ночь на 8 января Иран нанес ракетные удары по американским базам в Ираке, который в Тегеране назвали возмездием за убийство Сулеймани.
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Багдад (город)ИракСШАВ мире
Популярные комментарии
Не может не радовать! Сколько убитых, сколько раненых?? Чем больше, тем лучше! Хороший янки - дохлый янки!😊
21 января, 01:18
Igor Tsiupko
20080019
Янки Гоу Хоум!!!
21 января, 00:51
Роман Скворцов
5700003
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