Возле посольства США в Багдаде упали три ракеты

Ближневосточное обострение

Обстановка на Ближнем Востоке накалилась после удара американских войск по объектам шиитской "Катаиб Хезболлы" в Сирии и Ираке в конце декабря.

В ночь на 8 января Иран нанес ракетные удары по американским базам в Ираке, который в Тегеране назвали возмездием за убийство Сулеймани.