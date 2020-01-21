Возле посольства США в Багдаде упали три ракеты

"Из посольства слышны сигналы воздушной тревоги", - добавил собеседник агентства.
Жертв в результате обстрела нет, уточнил источник.
#Breaking— Nafiseh Kohnavard (@nafisehkBBC) January 20, 2020
“Rocket attack alarms sounding off multiple times on the #US #Baghdad Embassy Complex and Union III. Heard the booms myself on Union III. Speakers telling all to take shelter immediately.” pic.twitter.com/F1lpbWm9RE
Это не первый за последнее время обстрел американских объектов в Ираке. В частности, 14 января ракетному удару подверглась военная база Эт-Тажи к северу от Багдада, где дислоцируется контингент из США. Двумя днями ранее удару подверглась военная база Балад, где также размещен американский контингент. Пострадавших в результате обстрелов не было.
Ближневосточное обострение
Обстановка на Ближнем Востоке накалилась после удара американских войск по объектам шиитской "Катаиб Хезболлы" в Сирии и Ираке в конце декабря.
После этого сторонники движения начали штурм американской дипмиссии в Багдаде, а затем в ходе спецоперации Вашингтона погибли иранский генерал Касем Сулеймани и замглавы иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандис, которых США считают причастными к организации штурма посольства.
В ночь на 8 января Иран нанес ракетные удары по американским базам в Ираке, который в Тегеране назвали возмездием за убийство Сулеймани.
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