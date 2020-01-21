Конкурент Христа или посредник: кем на самом деле был Иоанн Креститель

МОСКВА, 21 янв — РИА Новости, Антон Скрипунов. Иоанн Предтеча, крестивший Иисуса Христа, и после этого события оставался одним из главных героев истории религии. Ученые и богословы до сих пор спорят, каким статусом он обладал, почему его последователи порой противопоставлялись ученикам Иисуса, что стало с ними. О загадке великого христианского святого — в материале РИА Новости.

Дальние родственники

Пожалуй, больше ни одной евангельской фигуре не уделено в церковном календаре так много внимания. Иоанну Крестителю посвящены аж восемь памятных дат. Он — в числе главных действующих лиц столь популярного в народе праздника — Крещения Господня, только что отмеченного православными христианами. Согласно Евангелию, после того, как Иоанн погрузил в воды Иордана Иисуса Христа, присутствовавшим при этом людям были явлены все три ипостаси Троицы: Бог Отец, Бог Сын и Бог Святой Дух.

Кроме того, в христианстве Иоанн считается последним и величайшим из пророков, предсказывавших пришествие в мир Мессии. Отсюда еще одно его прозвище — Предтеча. А в Писании он и вовсе назван "величайшим из рожденных женами", то есть выше него только Иисус Христос.

Еще в раннехристианские времена этот факт вызывал споры: кто же такой Иоанн Предтеча? Если он лишь провозвестник Спасителя, то почему за ним следует множество людей и Христос крестится у него, а не наоборот? А если он "величайший из людей", то почему священное для христиан Писание и предание уделяют ему не так уж много внимания?

© Public domain Крещение Господне © Public domain Крещение Господне

И вот еще какую деталь особо выделяют исследователи: Иисус и Иоанн приходились друг другу дальними родственниками. Более того, они, скорее всего, даже внешне были очень похожи — об этом свидетельствует тот факт, что Христа нередко принимали за Иоанна. В начале XX века это дало повод ряду ученых заявить, что Предтечи вовсе не существовало.

"Влияние на массу"

Впрочем, по мере появления новых данных большинство исследователей перестали сомневаться в историчности Крестителя. О том, что он существовал на самом деле, говорят и записи историка I века нашей эры Иосифа Флавия, чьи взгляды на христианство были нейтральными.

"Некоторые иудеи видели в уничтожении войска Ирода (Антипы) вполне справедливое наказание со стороны Господа Бога за убиение Иоанна, которого звали Крестителем. Ирод умертвил этого праведного человека, убеждавшего иудеев вести добродетельный образ жизни, быть справедливыми друг к другу, питать благочестивое чувство к Предвечному, собираться для омовения. При таких условиях (как учил Иоанн) омовение угодно Господу, поскольку к этому средству прибегают не для искупления различных грехов, но для освящения своего тела, тем более что души заранее уже успеют очиститься, так как многие стекались к проповеднику, учение которого возвышало их. Ирод стал опасаться, как бы его (Крестителя) огромное влияние на массу, вполне подчинившуюся ему, не привело к каким-либо осложнениям. Поэтому тетрарх предпочел упредить это, схватив Иоанна и казнив его раньше, чем пришлось бы раскаяться, когда будет уже поздно", — писал Флавий.

Уже один факт того, что на пророка ополчился царь, говорит о популярности его учения. Вот только где именно проповедовал Иоанн Предтеча?

© Public domain Древнеримский бюст, предположительно, изображающий Иосифа Флавия © Public domain Древнеримский бюст, предположительно, изображающий Иосифа Флавия

В I веке нашей эры Палестина находилась под владычеством Римской империи. Однако оккупационная власть, по убеждению древних иудеев, ставила подконтрольных ей царей в различных областях, дабы те напрямую управляли народом. В регионах Галилея (северо-запад нынешнего Израиля) и Перея (западная часть Иордании) примерно до 39 года правил Ирод Антипа. По законам того времени, он мог казнить только тех, кто проживает на его территориях. Значит, Иоанн Креститель проповедовал вокруг реки Иордан и в Заиорданье.

За ним, согласно Евангелию, следовали жители Иерусалима и "всей Иудеи". И многие из них принимали Иоанна за пророка Илию, который примерно за восемь столетий до этого был чудесным образом взят на небо в огненной колеснице. Древние евреи верили, что перед пришествием Мессии он вернется на землю.

"Сравнение Крестителя с пророком Илией усиливалось в глазах современников тем фактом, что Иоанн жил примерно в тех же местах: например, в пещере у основания горы Джабаль Мар Ильяс, с которой Илия был взят на небо", — подчеркивает иорданский археолог Рустом Мджян.

А крестил Иоанн на переправе, по которой ветхозаветные пророки переправлялись за Иордан. Это место так и называется — Вифавара, "переправа пророков".

Крещение огнем

Вообще, сам обряд крещения, совершавшийся Иоанном, вызывает много споров среди ученых. В ту эпоху было очень много так называемых крестильных сект, делавших омовение главным ритуалом. Считается, что в своих практиках они скопировали аналогичный обряд, который совершали первосвященники Иерусалимского храма.

Иоанн был сыном первосвященника Захарии, что дало исследователям основание считать его лидером одного из "крестильных движений". Все они отрицали традиционный иудаизм, считая, что молиться и приносить жертвы можно и за пределами Иерусалимского храма.

Согласно Иосифу Флавию, одновременно с Предтечей в Палестине жил учитель по имени Бан — он тоже призывал "креститься водою". Но вот что отличает Иоанна от Бана: он проповедовал не просто крещение, а наступление новых времен. Предтеча говорил своим последователям, считавшим Иоанна великим пророком, что скоро придет некто сильнее его.

© РИА Новости / Антон Скрипунов Верующие купаются в реке Иордан возле Русского странноприимного дома © РИА Новости / Антон Скрипунов Верующие купаются в реке Иордан возле Русского странноприимного дома

"Я крещу вас в воде в покаяние, но Идущий за мною сильнее меня; я недостоин понести обувь Его; Он будет крестить вас Духом Святым и огнем", — приводит слова Иоанна евангелист Матфей.

Аналогичные строки содержатся в рукописях, найденных неподалеку от западного берега Мертвого моря в середине XX века. Выяснилось, что их составили члены тайного религиозного ордена ессеев, которых официальный иудаизм считал еретиками. Ученых поразило, что содержание "кумранских свитков" во многом перекликается с Евангелием, особенно в тех местах, где приводятся слова Иоанна Крестителя.

Этот факт породил версию, что Иоанн был одним из ессеев. Известно, например, что его ученики постоянно спорили с апостолами о том, что именно их учитель, а не Христос, является Мессией. То есть, выражаясь современным языком, они были конкурентами.

Что интересно, "иоаннова община" существует и по сей день, так же как и две тысячи лет назад, в виде закрытой секты. Ее адепты называют себя мандеями, то есть "обладающими истинным знанием", которое, как они утверждают, христиане "извратили". Они живут на юге Ирака в дельте Евфрата, куда переселились еще в первые века нашей эры. До сих пор эта секта мало изучена — ее члены ведут замкнутый образ жизни и говорят на своем — мандейском — языке. Известно лишь, что мандеи носят специальные одежды, совершают ритуальные омовения и трапезы. Их вероучение — смесь христианских, гностических и древнеперсидских воззрений.

Религиозный новатор

Несмотря на схожесть учения Предтечи с мировоззрением мандеев, есть между ними коренное отличие. Именно из-за него многие ученые — против того, чтобы причислять Иоанна однозначно к ессеям.

"В Кумранских рукописях также содержатся сведения о практике ритуальных омовений. Так, в "Дамасском документе" есть указания о количестве и качестве воды, употребляемой для омовений: она должна быть чистой, ее должно быть достаточно для полного погружения. В "Уставе общины" омовение связывается с покаянием, очищением от грехов, соблюдением нравственной чистоты и вступлением в завет с Богом. Кроме того, возвещается эсхатологическое очищение Святым Духом. Однако ни в одном источнике не говорится о существовании посредника при акте омовения", — отмечает в своей статье библеист ПСТГУ Александр Ткаченко.

© Public Domain Фрагмент Кумранских рукописей (свитков Мертвого моря) © Public Domain Фрагмент Кумранских рукописей (свитков Мертвого моря)

Таковым посредником как раз и был Иоанн Креститель. И то обстоятельство, что к нему приходит совершать обряд Иисус, заставляет светских ученых и богословов сомневаться в том, что они конкурировали друг с другом за последователей.

"Ведь во время крещения Иоанн сказал Иисусу: "Это мне от Тебя надо креститься, а не наоборот". Уже это говорит о том, что никакого соперничества между ними не было", — отмечает завкафедрой богословия Московской духовной академии и семинарии протоиерей Павел Великанов.

Иоанн Креститель, по словам богослова, не просто подготовил людей к встрече Спасителя, а "взбудоражил общественность". Ведь его проповедь коренным образом отличалась от остальных существовавших тогда учений.

"В то время было немало различных харизматов, учителей и лжепророков, наставлявших людей. Но именно Иоанн сместил акценты с политических на нравственные. Подготовка к встрече с Христом, учил он, заключалась не в создании армии для решения проблемы римской оккупации Иудеи, а в очищении сердца, приведении своего образа жизни к праведному состоянию. Ведь в таком состоянии человек может распознать Бога в том, что говорит Христос", — поясняет священнослужитель.