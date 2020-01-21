Елизавета Вторая и группа Queen "встретились" на коллекционной монете

ЛОНДОН, 21 янв - РИА Новости, Мария Табак. Королевский монетный двор Великобритании выпустил серию коллекционных монет, посвященных знаменитой рок-группе Queen.
"Музыкальные легенды" - новая коллекция Королевского монетного двора, который тем самым отдает должное группам и исполнителям, чьи мироощущение, звук и внешний вид определял каждое из предыдущих десятилетий. Это наследие получит прекрасное отражение в дизайне каждой монеты. Первая монета в серии посвящена одной из самых легендарных групп всех времен. Основанная в Лондоне в начале 1970-х годов, Queen добавила к звуку тяжелого рока чувствительность, присущую поп-музыке, переосмыслив жанр и подняв его на другой уровень", - отмечается в сообщении Монетного двора, поступившем РИА Новости.
На монетах изображены инструменты участников группы: знаменитый рояль Фредди Меркьюри с нажатыми клавишами первых аккордов "Богемской рапсодии", красная гитара Брайана Мэя, бас-гитара Джона Дикона, большой барабан Роджера Тэйлора.
"Это момент из серии "Ну кто бы мог подумать", - сказал Мэй в клипе, посвященном выпуску монеты.
"На одной стороне у нас Queen (королева Елизавета Вторая - ред.), а на другой - Queen. Такого еще никогда не было", - отметил музыкант.
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