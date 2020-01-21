Елизавета Вторая и группа Queen "встретились" на коллекционной монете

"Музыкальные легенды" - новая коллекция Королевского монетного двора, который тем самым отдает должное группам и исполнителям, чьи мироощущение, звук и внешний вид определял каждое из предыдущих десятилетий. Это наследие получит прекрасное отражение в дизайне каждой монеты. Первая монета в серии посвящена одной из самых легендарных групп всех времен. Основанная в Лондоне в начале 1970-х годов, Queen добавила к звуку тяжелого рока чувствительность, присущую поп-музыке, переосмыслив жанр и подняв его на другой уровень", - отмечается в сообщении Монетного двора, поступившем РИА Новости.