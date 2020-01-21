Уолш из "Ходячих мертвецов" сыграет тренера сестер Уильямс в байопике

МОСКВА, 21 янв – РИА Новости. Джон Бернтал, известный по сериалу "Ходячие мертвецы" и фильму "Ford против Ferrari", сыграет тренера сестер Уильямс в байопике о знаменитых теннисистках, сообщает NME.
В центре сюжета фильма, который будет называться "Король Ричард" — отец Сирены и Винус Уильямс – Ричард (Уилл Смит). Бертнал сыграет известного тренера Рика Макки, который занимался с девушками с самого юного возраста.
Самих теннисисток сыграют Санийя Сидни (Венус) и Деми Синглтон (Серена), а Онжаню Эллис – их мать Брэнди.
Режиссер "Короля Ричарда" – Рейнальдо Маркус Грин. Премьера запланирована на 25 ноября 2020 года.
Сирена и Винус Уильямс выросли в рабочем квартале Калифорнии и стали звездами спорта мировой величины.