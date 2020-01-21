Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Новогодний фон
Культура
2020-01-21T02:33+0300
https://ria.ru/20200121/1563649107.html
Уолш из "Ходячих мертвецов" сыграет тренера сестер Уильямс в байопике
https://cdn24.img.ria.ru/images/156362/61/1563626196_0:153:2913:1792_1036x0_80_0_0_a8ddcef14178c61f230d30a58f403a1a.jpg
РИА Новости

Уолш из "Ходячих мертвецов" сыграет тренера сестер Уильямс в байопике

02:33 21.01.2020
633
© AFP 2019 / Valerie MaconАмериканский актер Джон Бернтал
Американский актер Джон Бернтал
© AFP 2019 / Valerie Macon
МОСКВА, 21 янв – РИА Новости. Джон Бернтал, известный по сериалу "Ходячие мертвецы" и фильму "Ford против Ferrari", сыграет тренера сестер Уильямс в байопике о знаменитых теннисистках, сообщает NME.
В центре сюжета фильма, который будет называться "Король Ричард" — отец Сирены и Винус Уильямс – Ричард (Уилл Смит). Бертнал сыграет известного тренера Рика Макки, который занимался с девушками с самого юного возраста.
Самих теннисисток сыграют Санийя Сидни (Венус) и Деми Синглтон (Серена), а Онжаню Эллис – их мать Брэнди.
Режиссер "Короля Ричарда" – Рейнальдо Маркус Грин. Премьера запланирована на 25 ноября 2020 года.
Сирена и Винус Уильямс выросли в рабочем квартале Калифорнии и стали звездами спорта мировой величины.
Серена Уильямс в матче женского одиночного разряда Открытого чемпионата Франции по теннису против Виталии Дьяченко
5 июля 2019, 20:12Культура
Серена Уильямс не будет крестной матерью сына принца Гарри и Меган Маркл
040102
КультураКино и сериалыНовости культурыВинус УильямсСерена УильямсКалифорния
Рекомендуем
Михаил Мурашко
Рошаль прокомментировал назначение Мурашко главой Минздрава
Сергей Кравцов
Эксперт прокомментировал назначение Кравцова главой Минпросвещения
Американский кинорежиссер, сценарист, актер и продюсер Уэс Андерсон на церемонии вручения премии Золотой глобус. 2015 год
Уэс Андерсон опять собрал звездный состав для своего нового фильма
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Лукашенко: Россия не дает согласие на поставки нефти из Казахстана
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр обороны РФ Сергей Шойгу перед началом встречи глав МИД и Минобороны России и Турции
Эксперт оценил переназначение Лаврова и Шойгу
Министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев
Эксперт прокомментировал переназначение Колокольцева главой МВД
Создатель социальной сети ВКонтакте и мессенджера Telegram Павел Дуров
Павел Дуров назвал сервис iCloud инструментом для слежки
Михаил Мурашко
Биография Михаила Мурашко
Президент РФ Владимир Путин и председатель правительства РФ Михаил Мишустин перед началом встречи с членами правительства РФ
Путин сформировал новое правительство
Владелец парка Тайган Олег Зубков после заседания возле Белогорского районного суда
Крымский парк львов "Тайган" останется закрытым
Виктор Гюго
Во французском колледже нашли рукопись стихотворения Виктора Гюго
Молоток судьи
В Приморье мужчину осудили за угон 14 иномарок и возврат их за деньги
Пожарные рукава, установленные на пожарной машине МЧС России
На северо-востоке Москвы загорелось четырехэтажное здание
Женщина в защитной маске на железнодорожном вокзале Пекина, откуда множество людей отправляется домой на новогодние праздники. 21 января 2020
Минздрав назвал коронавирус из Китая биологической угрозой для россиян
Ольга Бузова
Бузова установила рекорд по числу подписчиков в российском Instagram
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:25На Украине представили первый разведывательный беспилотник
02:19Крымчане смогут баллотироваться на пост президента, сообщил Клишас
02:15СМИ: США хотят ограничить въезд для граждан Белоруссии и Киргизии
02:07В Ливане начались массовые демонстрации против нового правительства
02:05Историк обвинил Польшу в позорной фальсификации итогов Второй мировой
01:59В Минобороны раскрыли время на защиту Москвы от ракетного удара
01:48Совфед откроет сессию рассмотрением поправок в кодексы
01:42Русские священники выбыли из французского шоу "Голос", покорив судей
01:40В сенате США отклонили запрос демократов о документах по Украине
01:39Во французском колледже нашли рукопись стихотворения Виктора Гюго
01:30Адвокаты Трампа раскритиковали демократов на слушаниях по импичменту
01:22Генсек ООН надеется, что военная комиссия по Ливии соберется 28 января
01:18Пушков высмеял делегацию Украины в ПАСЕ после слов о России
01:09Демократы в сенате США требуют у Белого дома документы по Украине
01:02Перевозчик сообщил о состоянии ограбленных в Мексике польских туристов
00:54Совфед рассмотрит вопрос об утверждении Краснова генпрокурором
00:51Соловьев назвал состав нового правительства удивительным
00:50В Мексике ограбили автобус с польскими туристами, сообщает СМИ
00:42Политологи рассказали, чем в первую очередь займется новый кабмин
00:31В ВОЗ рассказали о количестве заболевших новым коронавирусом из Китая
Лента новостейМолния