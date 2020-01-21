Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-01-21T11:14+0300
https://ria.ru/20200121/1563647839.html
Хафтар закрутил вентили: что будет с ценами на нефть
https://cdn25.img.ria.ru/images/156335/29/1563352925_0:67:2500:1473_1036x0_80_0_0_4b9287584919c6e30313258742b554cb.jpg
РИА Новости

Хафтар закрутил вентили: что будет с ценами на нефть

08:00 21.01.2020 (обновлено: 11:14 21.01.2020)
41688
© REUTERS / Philippe WojazerВерховный главнокомандующий Ливийской национальной армии Халифа Хафтар
Верховный главнокомандующий Ливийской национальной армии Халифа Хафтар
© REUTERS / Philippe Wojazer
МОСКВА, 21 янв — РИА Новости, Наталья Дембинская. Нефтяные котировки быстро растут. Причина — приостановка поставок из Ливии и протесты в Ираке, из-за чего мир может столкнуться с нехваткой черного золота. Как высоко взлетят цены на сырье и кто спасет европейский рынок от краха — в материале РИА Новости.

Добыча остановлена

В понедельник, 20 января, мартовские фьючерсы Brent торговались на Лондонской бирже дороже 65 долларов за баррель. Февральские фьючерсы WTI на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи поднялись до 59-ти.
Рынок тревожат возможные перебои с поставками сырья из Ливии и Ирака. Национальная нефтяная корпорация Ливии (NOC) объявила чрезвычайное положение в связи с прекращением — по распоряжению командующего Ливийской национальной армией Халифы Хафтара — экспорта из пяти портов страны.
"NOC информирует о форс-мажоре после того, как ЛНА блокировала Брег, Рас-эль-Ануф, Хариг, Зувейтин и Сидр", — сообщила компания.
По оценкам корпорации, в результате ливийский экспорт (сейчас это 1,3 миллиона баррелей в день) сократится на 800 тысяч "бочек" в сутки — до минимума с 2011 года.
Командующий Ливийской национальной армией маршал Халифа Хафтар и премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис во время встречи
20 января, 14:01
"Вел себя странно". Хафтар не подписал соглашение по Ливии в Берлине
Еще один фактор — приостановка добычи на иракском месторождении Аль-Ахдаб из-за эскалации массовых протестов в стране. Его разработкой занимается Китайская национальная нефтегазовая корпорация CNPC, производительность — около 70 тысяч баррелей в сутки. Еще одно месторождение, Бадра, также под угрозой закрытия.
Обострение ситуации в Ливии и Ираке сильно взволновало рынок.

"Качество черного золота из этих стран очень высокое, его удобно доставлять в Европейский союз, в структуре потребления которого примерно десять процентов приходится именно на ливийскую нефть. Соответственно, для ЕС любые серьезные перебои с импортом из Ливии автоматически означают возможный дефицит бензина на автозаправках", — объясняет независимый промышленный эксперт Леонид Хазанов.

"Скачок котировок — разумный ответ на новости из Ливии. Это свидетельствует о повышенной нервозности на рынке, — отмечает аналитик CMC Markets в Сиднее Майкл МакКарти. — События в Ираке потенциально несут еще больший риск".
Ливийский экспорт небольшой, другие поставщики смогут его заместить, говорит Анна Кокорева, старший аналитик Сoface. А вот одновременное прекращение поставок из Ливии и Ирака для рынка весьма ощутимо.
Нефтяной станок-качалка
19 января, 13:41
МИД Катара прокомментировал закрытие портов для экспорта нефти в Ливии
"Цены растут на ожиданиях ухудшения ситуации в регионе, и приостановка экспорта из Ливии — это негативный сигнал для спекулянтов. Brent может вернуться к уровню 70 долларов за баррель. Если в ближайшее время ситуация разрешится, котировки скорректируются вниз", — полагает Кокорева.
В январе Всемирный банк прогнозировал, что средняя цена на нефть в 2020-м и 2021 годах "незначительно снизится" — до 59 долларов. В 2019-м баррель в среднем стоил 61 доллар.

Шаткий рынок

Сокращение ливийского и иракского экспорта способно вызвать краткосрочный рост котировок вплоть до 68-69 долларов. Но затем, по мнению большинства аналитиков, все вернется к привычному уровню: локальный геополитический риск быстро иссякнет, а производители из ОПЕК тут же возместят выпадающие объемы добычи, сбалансировав поставки.
"Несмотря на подъем нефтяных фьючерсов, глобально котировки снижаются вторую неделю подряд. Участники рынка осторожно взвешивают перспективы спроса после подписания первой фазы торговой сделки США с Китаем и одобрения конгрессом соглашения между США, Мексикой и Канадой", — рассуждает управляющий партнер Exante Алексей Кириенко.
Американские военные патрулируют сирийские нефтяные месторождения
20 января, 12:41
Эксперт: столкновения между РФ и США за нефть в Сирии продолжатся

По оценкам Екатерины Григорьевой, руководителя направления "Оценка и финансовый консалтинг" группы компаний SRG, в первом квартале нефть останется на текущем уровне — 60-64 доллара за баррель.

"К концу года котировки зафиксируются в районе нынешних цен. Средний годовой показатель ожидается в диапазоне от 59 до 61 доллара", — прогнозирует Григорьева.
Впрочем, некоторые аналитики не исключают и более серьезных колебаний. "Если приостановка экспорта в Ливии затянется, а из-за протестов в Ираке закроются очередные нефтяные мощности, вполне вероятно, игроки начнут дисконтировать сокращение предложения на мировом рынке от двух до трех миллионов баррелей, а это уже чревато значительным взлетом цен. При таком сценарии можно ждать 70 долларов за баррель в течение ближайшего месяца", — отмечает вице-президент QBF Владимир Масленников.
"Сейчас пограничное значение — 66 долларов, закрепление выше которого откроет потенциал роста вплоть до 72-75 долларов при сохранении напряженности в регионе", — считает Евгений Маришин, персональный брокер ИФК "Солид".
Схожие предположения высказывает и Хазанов, указывая, что быстро получить необходимые объемы нефти из других стран, кроме России, Европейскому союзу вряд ли удастся. Многое зависит от того, как будут развиваться события в Ливии и Ираке. Если по негативному сценарию и долгое время — цены поднимутся к 70 долларам, если конфликты урегулируют, быстро откатятся за 60.
21911102413
Обсудить 9
Цены на нефтьХалифа ХафтарWTI (нефть)Ближний ВостокОПЕКМоскваBrentЭкономика
Рекомендуем
Бездомный на улице Барселоны, Испания
Об этом не расскажут миллиардеры: кто отнял у нас главное богатство
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Захарова прокомментировала слова Помпео о смене власти в Венесуэле
Распределительный пункт нефтепровода в Белоруссии
Белоруссия возобновила экспорт нефтепродуктов
Макет хранилища сжиженного природного газа на международном арктическом форуме Арктика – территория диалога
Литва против Польши: маленькая европейская газовая война
Президент США Дональд Трамп
Против президента США применили главное оружие. Его массово предают
Нефтяной станок-качалка
Белоруссии невыгодна любая нефть, кроме российской, заявил эксперт
Китайские девушки держат флаги США
США — Китай: передышка перед новым противостоянием
Полицейский на крыше конгресс-центра Всемирного экономического форума в Давосе
Посольство назвало публикации о российских "шпионах" в Давосе вбросом
Бойцы во время укладки удлиненного заряда в машину разминирования УР-77 Метеорит во время учений ТОФ в Приморском крае
Шары-шпионы и машины-мутанты: самая необычная техника российской армии
Владимир Путин и Си Цзиньпин на Деловом форуме БРИКС в Бразилии
Неужели Россия переходит на китайскую модель?
Здание Дома правительства РФ
Объявлен состав нового правительства
Алексей Кривуля
В Донецке убили замкомандира полка МВД ДНР Алексея Кривулю
Стоп-кадр из видеорепортажа Белых касок о предполагаемой химической атаке в Думе, опубликованного BBC
Россия представила ООН доказательства фальсификации химатаки в Думе
ООО «Нафтан» - один из двух белорусских нефтеперерабатывающих заводов
Белоруссия закупила в Норвегии партию нефти
Зенитные ракетные комплексы С-400 Триумф
Американский хайтек проиграл "великую страну" российскому оружию
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:25На Украине представили первый разведывательный беспилотник
02:19Крымчане смогут баллотироваться на пост президента, сообщил Клишас
02:15СМИ: США хотят ограничить въезд для граждан Белоруссии и Киргизии
02:07В Ливане начались массовые демонстрации против нового правительства
02:05Историк обвинил Польшу в позорной фальсификации итогов Второй мировой
01:59В Минобороны раскрыли время на защиту Москвы от ракетного удара
01:48Совфед откроет сессию рассмотрением поправок в кодексы
01:42Русские священники выбыли из французского шоу "Голос", покорив судей
01:40В сенате США отклонили запрос демократов о документах по Украине
01:39Во французском колледже нашли рукопись стихотворения Виктора Гюго
01:30Адвокаты Трампа раскритиковали демократов на слушаниях по импичменту
01:22Генсек ООН надеется, что военная комиссия по Ливии соберется 28 января
01:18Пушков высмеял делегацию Украины в ПАСЕ после слов о России
01:09Демократы в сенате США требуют у Белого дома документы по Украине
01:02Перевозчик сообщил о состоянии ограбленных в Мексике польских туристов
00:54Совфед рассмотрит вопрос об утверждении Краснова генпрокурором
00:51Соловьев назвал состав нового правительства удивительным
00:50В Мексике ограбили автобус с польскими туристами, сообщает СМИ
00:42Политологи рассказали, чем в первую очередь займется новый кабмин
00:31В ВОЗ рассказали о количестве заболевших новым коронавирусом из Китая
Лента новостейМолния