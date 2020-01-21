Хафтар закрутил вентили: что будет с ценами на нефть

МОСКВА, 21 янв — РИА Новости, Наталья Дембинская. Нефтяные котировки быстро растут. Причина — приостановка поставок из Ливии и протесты в Ираке, из-за чего мир может столкнуться с нехваткой черного золота. Как высоко взлетят цены на сырье и кто спасет европейский рынок от краха — в материале РИА Новости.

Добыча остановлена

В понедельник, 20 января, мартовские фьючерсы Brent торговались на Лондонской бирже дороже 65 долларов за баррель. Февральские фьючерсы WTI на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи поднялись до 59-ти.

Рынок тревожат возможные перебои с поставками сырья из Ливии и Ирака. Национальная нефтяная корпорация Ливии (NOC) объявила чрезвычайное положение в связи с прекращением — по распоряжению командующего Ливийской национальной армией Халифы Хафтара — экспорта из пяти портов страны.

"NOC информирует о форс-мажоре после того, как ЛНА блокировала Брег, Рас-эль-Ануф, Хариг, Зувейтин и Сидр", — сообщила компания.

По оценкам корпорации, в результате ливийский экспорт (сейчас это 1,3 миллиона баррелей в день) сократится на 800 тысяч "бочек" в сутки — до минимума с 2011 года.

Еще один фактор — приостановка добычи на иракском месторождении Аль-Ахдаб из-за эскалации массовых протестов в стране. Его разработкой занимается Китайская национальная нефтегазовая корпорация CNPC, производительность — около 70 тысяч баррелей в сутки. Еще одно месторождение, Бадра, также под угрозой закрытия.

Обострение ситуации в Ливии и Ираке сильно взволновало рынок.

"Качество черного золота из этих стран очень высокое, его удобно доставлять в Европейский союз, в структуре потребления которого примерно десять процентов приходится именно на ливийскую нефть. Соответственно, для ЕС любые серьезные перебои с импортом из Ливии автоматически означают возможный дефицит бензина на автозаправках", — объясняет независимый промышленный эксперт Леонид Хазанов.

"Скачок котировок — разумный ответ на новости из Ливии. Это свидетельствует о повышенной нервозности на рынке, — отмечает аналитик CMC Markets в Сиднее Майкл МакКарти. — События в Ираке потенциально несут еще больший риск".

Ливийский экспорт небольшой, другие поставщики смогут его заместить, говорит Анна Кокорева, старший аналитик Сoface. А вот одновременное прекращение поставок из Ливии и Ирака для рынка весьма ощутимо.

"Цены растут на ожиданиях ухудшения ситуации в регионе, и приостановка экспорта из Ливии — это негативный сигнал для спекулянтов. Brent может вернуться к уровню 70 долларов за баррель. Если в ближайшее время ситуация разрешится, котировки скорректируются вниз", — полагает Кокорева.

В январе Всемирный банк прогнозировал, что средняя цена на нефть в 2020-м и 2021 годах "незначительно снизится" — до 59 долларов. В 2019-м баррель в среднем стоил 61 доллар.

Шаткий рынок

Сокращение ливийского и иракского экспорта способно вызвать краткосрочный рост котировок вплоть до 68-69 долларов. Но затем, по мнению большинства аналитиков, все вернется к привычному уровню: локальный геополитический риск быстро иссякнет, а производители из ОПЕК тут же возместят выпадающие объемы добычи, сбалансировав поставки.

"Несмотря на подъем нефтяных фьючерсов, глобально котировки снижаются вторую неделю подряд. Участники рынка осторожно взвешивают перспективы спроса после подписания первой фазы торговой сделки США с Китаем и одобрения конгрессом соглашения между США, Мексикой и Канадой", — рассуждает управляющий партнер Exante Алексей Кириенко.

По оценкам Екатерины Григорьевой, руководителя направления "Оценка и финансовый консалтинг" группы компаний SRG, в первом квартале нефть останется на текущем уровне — 60-64 доллара за баррель.

"К концу года котировки зафиксируются в районе нынешних цен. Средний годовой показатель ожидается в диапазоне от 59 до 61 доллара", — прогнозирует Григорьева.

Впрочем, некоторые аналитики не исключают и более серьезных колебаний. "Если приостановка экспорта в Ливии затянется, а из-за протестов в Ираке закроются очередные нефтяные мощности, вполне вероятно, игроки начнут дисконтировать сокращение предложения на мировом рынке от двух до трех миллионов баррелей, а это уже чревато значительным взлетом цен. При таком сценарии можно ждать 70 долларов за баррель в течение ближайшего месяца", — отмечает вице-президент QBF Владимир Масленников.

"Сейчас пограничное значение — 66 долларов, закрепление выше которого откроет потенциал роста вплоть до 72-75 долларов при сохранении напряженности в регионе", — считает Евгений Маришин, персональный брокер ИФК "Солид".