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"Сварились заживо". Что привело к трагедии в пермском хостеле
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РИА Новости

"Сварились заживо". Что привело к трагедии в пермском хостеле

08:00 21.01.2020 (обновлено: 08:09 21.01.2020)
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МОСКВА, 21 янв — РИА Новости, Мария Семенова. В Перми рядовая, казалось бы, коммунальная авария привела к чудовищным последствиям: погибли пять человек, в том числе ребенок. Трагедия произошла из-за прорыва теплотрассы. Жертвы — постояльцы хостела, расположенного на цокольном этаже многоквартирного дома. Подвальное помещение затопило горячей водой, у тех, кому удалось спастись, — сильные ожоги.

"Без шансов"

В жилой пятиэтажке по адресу улица Советской Армии, 21, на цокольном этаже находится мини-гостиница "Карамель". В ночь на 20 января из-за аварии на теплотрассе туда хлынул кипяток.
Сотрудник МЧС, работавший над устранением последствий аварии, согласился на условиях анонимности рассказать РИА Новости, как развивались события. "Когда мы прибыли, увидели наполовину затопленные помещения, на месте уже были сотрудники скорой помощи и представители патрульно-постовой службы. Выжили в ближних комнатах и те, кто не спал в это время. Если в замкнутом помещении скапливается огромное количество водных испарений, становится невыносимо душно, голова кружится, человек просто теряет сознание. В дальних комнатах не было никаких шансов спастись. Моя задача: проникнуть внутрь, если есть живые, вытащить оттуда. К нашему приезду некого было доставать — сварились заживо".
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"Весь подъезд в тумане"

Согласно официальному сообщению МЧС, сигнал о взрыве трубы поступил в 05:10 по московскому времени — то есть в 07:10 по местному. Однако все случилось гораздо раньше: по информации местных СМИ, в 01:45.

"Я проснулась между двумя и тремя часами ночи: услышала шум подъезжающих машин, беготню, крики. Выглянула и увидела четыре кареты скорой помощи и еще какие-то спецавтомобили. Я слышала, как люди кричали: "Быстрее!" — вспоминает Елена Юдина, жительница дома № 21.

Ее квартира — во втором подъезде от хостела. Вход в гостиницу — с торца здания. Юдина не могла наблюдать за тем, что происходит непосредственно перед "Карамелью", но даже с другой стороны все было в пару.
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"Пар шел от торца, его было очень много. Я сразу поняла, что это авария, но не представляла, насколько страшная. На всякий случай быстренько оделась: думала, может быть, нас эвакуируют. Открыла дверь в подъезд: он весь был в тумане. Какой-то мужчина ходил и открывал окна, минут через 20-30 пар сошел, и я не стала спускаться вниз", — делится подробностями Юдина.

"Две недели сидели без воды"

Житель соседнего дома сообщил РИА Новости, что еще в субботу видел пар из колодца, примерно в трехстах метрах от дома № 21. Кроме того, собеседник заверил, что аварии на теплотрассе уже случались.
Елена Юдина, в свою очередь, подтверждает: для них такие происшествия не редкость. "У нас весной были проблемы с трубами: две недели сидели без воды, не было ни горячей, ни холодной", — говорит она.
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Как уточнили пермские СМИ, труба рванула не в хостеле. "Происшествие случилось на магистральном трубопроводе диаметром 425 миллиметров, принадлежащем ООО "Пермская сетевая компания". Поток горячей воды хлынул по каналу в мини-отель "Карамель", — приводят журналисты слова первого замначальника департамента ЖКХ Перми Олега Белоусова.
Главный инженер "Пермской сетевой компании" Вячеслав Ермаков, со своей стороны, объяснил: ввод теплосети в здании не был герметизирован и теплоноситель попал в подвальное помещение. Сотрудник МЧС, с которым общался корреспондент РИА Новости, также полагает, что вода хлынула с верхнего этажа.
Пока никто не взял на себя ответственность за случившееся — ни компания, отвечающая за эксплуатацию сетей, ни администрация отеля, чьи гости погибли. Кстати, второй хостел "Карамель", на Екатерининской улице в Перми, продолжает работать.

Закрытие в феврале

В Перми сейчас обсуждают, что хостел вот-вот должен был закрыться — в феврале. По информации журналистов, причина — многочисленные нарушения, выявленные сотрудниками МЧС. Наш собеседник в региональном управлении ведомства это не подтвердил, впрочем, отметил "многократные нарушения". В пресс-службе МЧС Пермского края отказались дать официальный комментарий до окончания расследования — его сейчас проводит СК. Следователи также не общаются с представителями СМИ.
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Тем временем глава Перми Дмитрий Самойлов ввел в городе режим чрезвычайной ситуации. По некоторой информации, из-за аварии в Индустриальном районе отключили отопление и горячее водоснабжение в двадцати домах.

Приехали лечиться

В момент трагедии в хостеле находились двое детей — один из них выжил и сейчас находится с бабушкой (его родители госпитализированы в ожоговый центр). Четырехлетняя девочка погибла в кипятке. По словам местных жителей, в хостеле часто останавливались приехавшие на лечение: в 500 метрах от "Карамели" — Краевая детская клиническая больница. В Минздраве региона подтвердили, что двое детей оказались в отеле именно по этой причине: их привезли на врачебную консультацию. Как сообщил РИА Новости источник в медицинских кругах края, погибшая девочка должна была попасть к эндокринологу, а выживший мальчик — к онкологу.

Хостелы под запретом

Надо сказать, что 1 октября 2019 года вступил в силу закон о запрете размещения хостелов в жилых домах. Отнюдь не для всех это означает потерю бизнеса: гостиницы по-прежнему могут работать в многоэтажках, если их владельцы переведут помещение из жилого фонда в нежилой.
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Однако, по словам председателя комитета Совфеда по федеративному устройству и региональной политике Олега Мельниченко, после произошедшего в Перми законодательство в этой сфере могут ужесточить. "Хостелов в подвалах, где проходят все коммуникации, быть не должно", — отрезала сенатор.
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ЧП с прорывом трубы в пермском отелеОлег МельниченкоЖКХСледственный комитет РФМЧС РФРоссияПермьПермский крайОбществоПроисшествия
Популярные комментарии
В ночлежках ночевать всегда опасно. МЧС не закрыло - вопрос -за сколько. Странные рассуждения - никто на себя ответственности не взял. На нарах уже должны быть все имеющие отношение к убийству пяти человек. А далее выявлять вину каждого. А то у следствия беда видишь ли - никто не берет ответственность на себя.Читаешь и диву даешься. Дань умеют собирать все, ответственных искать видишь ли трудно...
21 января, 10:43
Vladidmir Kanygin
3200110
Что это за хостел (отель, гостиница), находящаяся в подвальном (цокольном) этаже ? Разве может такое быть ? Это бред сивой кобылы.
21 января, 09:30
Dmitri Kopilenko
2201105
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